Руководитель ростовского Минздрава ушел в отставку

Информации о том, кто займет пост министра здравоохранения Ростовской области, на данный момент нет.

Юрий Кобзев в 1997 году завершил обучение в Ростовском ГМУ, в 2011 году получил специальность «государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. После этого его назначили главврачом таганрогского Консультативно-диагностического центра.

В 2014 году он стал главным врачом Городской больницы скорой помощи Таганрога. Тогда же стартовала его политическая карьера – был избран в Гордуму Таганрога от партии «Единая Россия», где возглавил постоянную комиссию по соцполитике, труду и защите граждан.

Покинул пост руководителя БСМП осенью 2016 года, после чего стал депутатом Госдумы и вошел в состав Комитета по охране здоровья. В середине декабря 2020 года стал министром здравоохранения Ростовской области, сменив Татьяну Быковскую – она ушла в отставку 27 октября «в связи с выходом на пенсию» и «по собственному желанию».

Отставка чиновницы произошла после случаев смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, в одном из перепрофилированных медцентров города. По предположению местных СМИ, они могли погибнуть из-за нехватки медицинского кислорода. Однако региональные власти все отрицали.

В ноябре 2019 года Быковская также стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как полагали следователи, она на протяжении года помогала руководителю швейцарской AFD Group SA Александру Данченко, компания которого создала в регионе предприятие «Центр 100 Ростов-на-Дону» по утилизации медотходов. По итогам торгов компания заключила с Минздравом региона и четырьмя местными медорганизациями антиконкурентное соглашение об оказании услуг по обращению с медотходами класса «Б».

Кущевский районный суд Краснодарского края в конце марта 2024 года вынес приговор Татьяне Быковской. Экс-чиновницу признали виновной, ей назначили 4,5 года колонии общего режима. Защита Быковской сообщила, что не согласна с приговором и будет его обжаловать. В октябре 2024 года Кассационная коллегия Верховного суда РФ приступила к рассмотрению жалобы Быковской на приговор.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре 14 января 2025 года оставил жалобы стороны защиты без удовлетворения.