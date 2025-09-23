Морские водоросли могут стать основой для препаратов против COVID-19

Ученые Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Сомова изучают биологически активные вещества из морских водорослей, которые могут помочь в борьбе с вирусами, включая SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в введении которого находится НИИ.

Исследователи пытаются выяснить, как сульфатированные полисахариды — особые углеводы, извлекаемые из красной водоросли Mazzaella parksii — могут воздействовать на SARS-CoV-2. Для этого специалисты изучили восемь фракций каррагинанов (углеводов), полученных из этой водоросли. Результаты показали, что каррагинаны эффективно блокируют ранние стадии заражения вирусом, кроме того не наносят вреда клеткам даже в больших дозах.

«Исследование демонстрирует, что природные вещества из морских водорослей могут стать основой для разработки новых средств против COVID-19 и других вирусов. Это открытие обладает потенциалом для создания эффективных методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний», — отмечается в сообщении.

В июле стало известно, что в России создано антитело, способное бороться с различными вариантами SARS-CoV-2 — от исходного «уханьского» до современных штаммов XBB.1, XBB.1.5, XBB.1.9, XBB.1.16, JN.1 и KS.1. Главным преимуществом нового препарата является его высокая активность даже в низких концентрациях, что позволяет рассматривать его как потенциальное средство для лечения тяжелых форм заболевания.

