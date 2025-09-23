Российский тест по выявлению антибиотиков в «молочке» представят на БИОПРОМ-2025

Компания «Рапид Био», специализирующаяся на производстве экспресс-тестов в области пищевой безопасности, объявила о выводе на рынок системы по выявлению антибиотиков в молочных продуктах. Она будет представлена на выставке-форуме БИОПРОМ-2025, которая пройдет 6–7 октября в Геленджике.

«В молоко попадают не сами антибиотики, а их остаточное количество, — рассказала проект-менеджер „Рапид Био” Александра Телегина. — В нашей стране контролируются четыре базовые группы: левомицетин, пенициллин, стрептомицин и тетрациклин. Новая тест-система чувствительна ко всем ним. Это принципиальное отличие от зарубежных аналогов. Разработка подтвердила высокую точность и чувствительность. Кроме того, выявление всех групп антибиотиков сразу заметно упрощает и удешевляет саму процедуру. Интерес к тесту уже проявили крупные молочные заводы, лаборатории по качеству и фермерские хозяйства».

Среди других технологических новинок, которые увидят посетители и специалисты на БИОПРОМ, — тест на определение ВИЧ четвертого поколения. Он не только определяет антитела, но и выявляет сам антиген, что ускоряет диагностику.

Поддержке инноваций и проблемам, с которыми сталкиваются российские разработчики и инвесторы, будет посвящен и один из тематических треков форума: «Где взять деньги на биоэкономику — от науки до IPO». Главный партнер сессии — «Сколково».

По словам управляющего директора Департамента развития приоритетных проектов «Сколково» Камилы Зарубиной, промышленные биотехнологии — в числе приоритетов фонда. Широкая грантовая программа помогла развитию многих компаний этого направления. Во время работы БИОПРОМ продукция и разработки некоторых из них будут размещены на стендах «Сколково».

gxpnews