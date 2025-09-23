Виктория Преснякова: у России нет цели заместить все лекарственные препараты

Фармацевтический рынок России нацелен на суверенитет: сегодня в стране заместили около 60% импортных препаратов, рассказала Национальной службе новостей исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

Однако, по ее словам, цели заместить все лекарственные препараты нет. «Ни одна страна не является полностью суверенной по лекарствам, но этого и не требуется. По-прежнему сложно быстро заменить инновационные высокозатратные лекарственные препараты, в первую очередь те, которые находятся под патентной защитой. Тем не менее государство и производители работают и в этом направлении, используя, например, принудительное лицензирование. Через несколько лет рост российских препаратов может достигнуть 70%, но процент импорта будет оставаться всегда», — сообщила Преснякова.

Среди средств, которые вряд ли удастся заменить, эксперт назвала лекарства для орфанных заболеваний, инновационные препараты для терапии заболеваний крови и онкологии.

Преснякова также отметила, что российский фармацевтический рынок остается одной из самых устойчивых отраслей и показывает рост на уровне 10%. «Продолжается процесс консолидации и сокращения количества компаний, что характерно для сложившейся зрелой экономики. Существующих компаний на рынке вполне достаточно для его нормального функционирования. Ничего не сокращается в кратном размере, наоборот, количество новых компаний больше, чем закрывшихся. Рост рынка наблюдался и в прошлом году, и в этом году он продолжается, хотя темпы уменьшились», — сказала она.

Недавно сообщалось, что с января по август 2025 года в России было зарегистрировано 1,9 тыс. компаний, занятых в фармацевтическом бизнесе, что на 10% меньше, чем годом ранее. При этом 57 новичков уже закрылись. Подробнее о ситуации GxP News рассказали в этом материале.

