«Сбер» продал «Еаптеку»

«Сбер» продал принадлежащие ему 45% онлайн-ретейлера «Еаптека», и теперь компания полностью принадлежит структурам, связанным с предпринимателем Алексеем Репиком, пишут «Ведомости». Сумму сделки издание не приводит, однако, по его данным, «Сбер» вышел из актива с прибылью.

Банк и структуры «Р-Фарм» приобрели по 45% в «Еаптеке» через ООО «Цифровые активы» и кипрскую Amsele Limited соответственно в 2020–2021 годах. Сумма инвестиций со стороны банка составила 5,7 млрд рублей. Еще 10% тогда сохранил за собой основатель и гендиректор «Еаптеки» Антон Буздалин, он полностью вышел из бизнеса 3–4 года назад. В 2022 году долю кипрской Amsele Limited приобрела международная компания «Амсел», принадлежавшая Репику (вышел из состава владельцев группы «Р-Фарм» в том же году).

«Еаптека» была основана в 2000 году, с ноября 2020-го компания входила в экосистему «Сбера». Сейчас это один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров в сегменте лекарственных препаратов и товаров для здоровья и красоты. По данным RNC Pharma, общие продажи лекарственного ассортимента в России в 2024 году составили 1,65 трлн рублей. При этом, по оценке Data Insight, продажи «Еаптеки» за этот период составили 31,5 млрд рублей, а ее ближайшего конкурента «Аптеки.ру» — 91,9 млрд рублей.

«Сбер», по словам главы совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, продолжает избавляться от непрофильных активов, купленных в период экспансии экосистемы. Как подтверждают и другие эксперты, последние несколько лет банк стал гораздо избирательнее в отношении инвестиций в технологический бизнес: «Сбер» распродает часть ранее купленных активов и в дальнейшем планирует концентрироваться на собственных разработках в области ИИ и диптеха (от англ. deep tech, «глубокие технологии» — инновации, основанные на прорывных научных открытиях, фундаментальных исследованиях или сложных инженерных разработках — ред.).

Ранее в этом месяце сообщалось, что аптечная сеть «Ригла» (входит в группу «Протек») приобрела сеть «Аптека25.рф», которой принадлежат 49 аптек в Приморском крае. Сумма сделки оценивалась в 1,3–1,6 млрд рублей.

