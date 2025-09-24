По мнению Трампа, беременные женщины должны отказаться от Тайленола, а вакцинацию детей, по его словам, нужно отложить и проводить некомбинированными препаратами. На фоне этих слов администрация президента США обсуждает изменение маркировки безрецептурного ацетаминофена, намереваясь добавить предупреждение о возможных рисках для нервной системы, хотя прямая причинно-следственная связь с аутизмом не доказана. Ранее Кеннеди-младший отметил, что делать выводы о связи Тайленола с аутизмом до выхода официального доклада преждевременно. Американский колледж акушеров и гинекологов, в свою очередь, напомнил: ацетаминофен остается одним из немногих безопасных и рекомендуемых обезболивающих средств для беременных.

В Евросоюзе подчеркнули, что политические заявления не имеют научного подтверждения. Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что новых данных, требующих пересмотра рекомендаций по применению парацетамола, нет. Аналогичное заявление сделал и британский регулятор MHRA. Оба ведомства подчеркивают: препарат может использоваться по показаниям в минимальной эффективной дозе и не несет доказанного риска. Европейские органы здравоохранения и профильные сообщества также подчеркнули, что вакцинация безопасна, а утверждение о ее связи с аутизмом недостоверны и вредны для доверия общества к системе здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подтвердила: вакцинация не вызывает аутизма, и этот миф многократно опровергнут крупными исследованиями. Что касается Тайленола, ВОЗ отмечает, что данные о возможной связи его применения во время беременности с нарушением развития нервной системы остаются противоречивыми и несогласованными. Оснований для пересмотра международных рекомендаций нет, и парацетамол продолжает считаться безопасным при правильном использовании, включая назначение беременным.

Научные исследования отражают позицию международных регуляторов. Так, масштабная когорта в Швеции, опубликованная в JAMA в 2024 году и охватившая более 2 млн детей, не выявила связи между приемом ацетаминофена во время беременности матерей с аутизмом у детей, СДВГ или другими нарушениями развития. В BMC Environmental Health в августе 2025 года опубликован метаанализ 46 работ, шесть из которых касались ацетаминофена и аутизма. Исследователи зафиксировали возможные связи, но причинность не доказали.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, распространенность аутизма у восьмилетних детей в Штатах в 2022 году составила один случай на 31 ребенка, и рост этого показателя объясняется прежде всего расширением критериев диагностики и большей выявляемостью, а не воздействием конкретных препаратов или вакцинации.

Репутация Тайленола в прошлом уже подвергалась испытаниям. Препарат оказывался в центре громких скандалов – от так называемых «чикагских отравлений» 1982 года до отзывов партий из-за загрязнения в 2000-е. Тем не менее все эти инциденты не подорвали его позиции: сегодня Тайленол по-прежнему остается самым популярным безрецептурным обезболивающим и жаропонижающим в США.