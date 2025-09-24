Игорь Каграманян назначен аудитором Счетной палаты РФ

Госдума по представлению президента Владимира Путина назначила директора Департамента здравоохранения Правительства РФ Игоря Каграманяна одним из аудиторов Счетной палаты (СП). Помимо Каграманяна, аудиторами стали депутаты Максим Зайцев (ЛДПР), Олег Нилов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Данил Шилков (ЛДПР) и Михаил Щапов (КПРФ). Согласно информации, опубликованной на сайте СП, решения по всем представленным кандидатурам приняты единогласно.
Игорь Каграманян в 1986 году окончил Ярославский государственный медицинский институт, с 1987 года работал врачом-психиатром, заведующим отделением Ярославской областной клинической больницы, с 1991 по 2007 год трудился в Ярославской государственной медицинской академии.
В 2007–2012 годах был первым заместителем директора Департамента здравоохранения и фармации администрации Ярославской области, а также возглавлял это ведомство.
Затем он перешел в Минздрав РФ, где курировал темы медицинского образования и аккредитации, кадровые вопросы, лекарственное обеспечение и другое. Стал первым заместителем министра, в 2017 году ушел в Совет Федерации в качестве первого заместителя руководителя Комитета по социальной политике.
В 2020 году после назначения министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко Каграманян вернулся в министерство на прежнюю должность. В январе 2021 года возглавил Департамент здравоохранения Правительства РФ. Департамент был создан в результате реформы госуправления. Ранее здравоохранение находилось в одном блоке с социальной сферой, которым руководил Сергей Вельмяйкин.
Источник: Счетная палата РФ
Фото: ach.gov.ru