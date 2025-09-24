Товарный знак «Мирамистин» может перейти новому правообладателю

Иск в АС Москвы «Инфамед» подал в ноябре 2024 года. В нем вместе с требованием об исполнении лицензионного договора от апреля 2010 года также присутствовал запрос о принятии обеспечительных мер: запрет Megainpharm GmbH совершать любые действия, направленные на отказ от поддержки, перерегистрацию или прекращение защиты товарного знака «Мирамистин», а Роспатенту – изменять регистрацию интеллектуальной собственности. Суд принял обеспечительные меры только в отношении ответчика.

В начале 2025 года заявление об отмене обеспечения иска подали Innovexa Holdings и «Инфамед К» – непосредственный производитель Мирамистина. «Инфамед» заявил, что ему стало известно о поступлении в середине августа 2024 года в федеральную службу заявления о досрочном прекращении правовой защиты товарного знака, однако компания из ОАЭ указала, что такая информация в реестре Роспатента отсутствует. Также в решении суда указывается, что в конце августа 2024 года Megainpharm продала права на объект интеллектуальной собственности Innovexa Holdings. В конце ноября 2024 года последняя подала в Роспатент заявление о передаче товарного знака «Мирамистин», однако служба сообщила, что провести операцию не может, так как средство индивидуализации подпадает под ограничительные меры. В Innovexa Holdings подчеркнули, что «действия по регистрации уступки товарного знака» на нового правообладателя никак не влияют на имущественные права лицензиата, то есть «Инфамеда». Суд признал доводы обоснованными и обеспечительные меры отменил.

С такими изменениями не согласились истец и ответчик. С жалобами они обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд, однако тот счел требования Innovexa Holdings обоснованными. Перерегистрация товарного знака, как посчитали во второй инстанции, не может нарушить права лицензиата, защищаемые ГК РФ. «Инфамед» вновь попытался сослаться на реальную угрозу прекращения действия товарного знака. Megainpharm же подала ходатайство о приостановлении производства по апелляционным жалобам до рассмотрения другого дела, в котором компания пытается добиться признания решения Роспатента незаконным. Суть оспариваемого решения на данный момент в материалах дела не раскрывается. Апелляционный суд не удовлетворил жалобы и оставил решение первой инстанции о непринятии обеспечительных мер в силе.

Еще одно ходатайство о приостановке рассмотрения спора до принятия решения по другому делу направлял в АС Москвы «Инфамед». В этот раз требования были связаны с иском Megainpharm к Роспатенту. Иностранная компания пыталась признать незаконным решение федеральной службы о внесении в декабре 2024 года изменений в сведения о правообладателе товарных знаков сразу по восьми свидетельствам, относящимся к наименованию «Мирамистин». Корректировки затрагивали адрес правообладателя – с одного австрийского города он поменялся на другой. Megainpharm же указывает, что сама компания в Роспатент с подобным запросом не обращалась. В материалах дела сообщается, что регулятору заявление поступило от имени правообладателя с апостилированной нотариально заверенной выпиской из торгового реестра Австрийской Республики. В документе было обозначено, что адрес Megainpharm изменился. На основании этого арбитраж иск отклонил.

АС Москвы в июне 2025 года ходатайство «Инфамеда» о приостановке рассмотрения дела отклонил, однако суд удовлетворил требование о привлечении в качестве соответчика в споре Innovexa Holdings.

В окончательном решении первой инстанции в споре между «Инфамед» и Megainpharm зафиксировано, что отечественная компания обладает правом на бессрочное использование товарного знака «Мирамистин». Досрочное прекращение правовой охраны наименования, по версии «Инфамеда», на «терристории недружественной юрисдикции, в нарушение норм действующего международного законодательства и законодательства РФ, влечет за собой нарушение законных прав» держателя регудостоверения на антисептик и его потребителей. Суд же пришел к выводу, что иск удовлетворению не подлежит, так как лицензионный договор между истцом и ответчиком не предусматривает обязательство Megainpharm не осуществлять «одностороннее прекращение правовой охраны товарного знака».

Нынешний бенефициар ООО «Инфамед» Виталий Николаев от комментариев отказался.

Описанный спор лишь часть судебного разбирательства, выстраивающейся вокруг компании «Инфамед». В июле 2025 года Десятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании, пытающейся обжаловать обеспечительные меры, принятые нижестоящей инстанцией в споре между Оксаной Хейфиц (по договору от декабря 2024 года она должна была получить 50% компании) и Ириной Хугаевой (собственником 100% «Инфамеда» с 2014 по 2025 год). По решению суда нынешнему бенефициару «Инфамеда» Виталию Николаеву запрещается распоряжаться долей в 99,9% в уставном капитале компании, а также изменять регудостоверения производителя на Мирамистин и Окомистин.

В июне 2025 года Vademecum писал, что бенефициаром компании «Инфамед К» (непосредственный производитель Мирамистина и Окоместина) и «Балтфармацевтика» (сервисная компания) стали Василий Кульков и АО «Отисифарм» соответственно. Отец Василия Кулькова – Егор Кульков – является одним из основателей «Фармстандарта» и давним партнером бизнесмена Виктора Харитонина. «Отисифарм» – выделенная структура «Фармстандарта», занимающаяся безрецептурным портфелем производителя.