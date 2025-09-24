ФМБА будет утверждать порядок проведения испытаний образцов средств нелетального действия

Изменения внесены в президентский указ № 568 от 2 июля 2024 года «Вопросы Федерального медико-биологического агентства».

ФМБА предстоит принимать нормативные правовые акты о порядке проведения медико-биологических и химико-аналитических испытаний, а также об определении предельно допустимых уровней изменений в организме человека вследствие воздействия поражающих факторов специальных средств нелетального действия.

В полномочия ведомства входит также утверждение порядка организации и проведения медико-санитарных мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с радиационными, химическими и биологическими инцидентами, авариями и террористическими актами, и порядка проведения медико-санитарных мероприятий в зонах боевых действий и на прилегающих к ним территориях.

С июня 2024 года ФМБА находится в ведении президента РФ. Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве Владимир Путин утвердил в июле этого же года. В документе, например, прописаны требования к количеству заместителей руководителя агентства, предельная численность работников центрального аппарата и территориальных органов, а также регламентируется фонд оплаты труда этих сотрудников.

В апреле 2025 года ФМБА утвердило Порядок организации и проведения медико-санитарных мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий ЧС, связанных с радиационными, химическими и биологическими инцидентами. Документ состоит из 11 пунктов. Например, там указано, что участвующие в проведении медико-санитарных мероприятий специалисты должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а оснащение формирований специальной и автотранспортной техникой, приборами и оборудованием необходимо осуществляеть в соответствии с постановлением Правительства РФ № 379 от 27 апреля 2000 года «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».