Экс-директора Сибирского медцентра ФМБА приговорили к 6 годам колонии

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере было возбуждено в начале 2023 года. В марте 2024 года расследование завершили, материалы дела были переданы в суд. Следствие установило, что в 2019–2021 годах фигуранты «организовали схему фиктивных поставок» лекарств в медцентр. «Бюджетные средства в сумме свыше 15 млн рублей перечислялись коммерческой фирме за поставки лекарств, которые закупались и передавались в учреждение. Однако список поставленных лекарственных средств не соответствовал фактической закупке. Медпрепараты приобретались, исходя из личных потребностей организатора схемы и его супруги, и использовались ими для лечебных и косметологических целей», – утверждают в прокуратуре.

Помимо Баранкина, в этом деле фигурирует его супруга – заместитель по внебюджетной и страховой деятельности, представитель организации –поставщика лекарственных средств ООО «СибФармЛогистик», а также заведующая больничной аптекой. Супруга Баранкина признала вину, но «отрицает совершение преступления в условиях преступной группы». Портал RTVI сообщает, что речь идет о Елене Давыдовой из ООО «СибФармЛогистик».

В прокуратуре Красноярского края заявили, что еще одна фигурантка – заведующая аптекой – ранее заключила с прокурором досудебное соглашение и была осуждена в 2024 году. Ее приговорили к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,9 млн рублей. Уголовное дело в отношении супруги Баранкина выделено в отдельное производство, судебное заседание состоится 26 сентября 2025 года.

Сам Борис Баранкин просил оправдать его и в последнем слове сказал, что его сотрудники хотели «переложить свои проблемы со своей больной головы на здоровую», а также выразил сожаление о том, что не передал сведения в следственный орган сразу, как узнал.

Кроме дела о растрате, в отношении бывшего руководителя медцентра ФМБА возбуждено и другое – о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в общей сумме более 16 млн рублей. Это дело возбудили в январе 2025 года по материалам УФСБ России по Красноярскому краю. В СК считают, что в 2017 году фигурант обратился к своему знакомому, директору неназванной компании, и предложил передать ему взятки за «содействие в организации систематического заключения контрактов» и побед в конкурсах на поставку медизделий. Правоохранители полагают, что с 2017 по 2022 год ФСНКЦ и компания таким образом заключили 85 контрактов.

По версии следователей, Баранкину удалось получить порядка 16,5 млн рублей, которыми он позднее якобы распорядился по своему усмотрению. На следующий день после задержания, 15 января, правоохранители сообщили о попытке Баранкина совершить суицид в изоляторе временного содержания. После госпитализации фигурант находился в коме. Из-за состояния здоровья суд не смог избрать ему меру пресечения. Но в начале февраля Центральный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия и заключил Бориса Баранкина под стражу, после этого срок ареста неоднократно продлевали. Это дело еще расследуется. Железнодорожный районный суд Красноярска 18 сентября 2025 года продлил срок содержания Баранкина в СИЗО до 18 ноября 2025 года.