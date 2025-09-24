В Ростовской области назначили и. о. министра здравоохранения

На должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Ростовской области назначена Елена Теплякова – информация об этом появилась на официальном портале правительства региона. С 2021 года она занимала должность первого заместителя министра. Предыдущий руководитель областного Минздрава Юрий Кобзев уволен 19 сентября 2025 года на фоне формирования новой команды губернатора.
Елена Теплякова окончила педиатрический факультет Ростовского ГМУ, является доктором медицинских наук. В разное время работала заместителем начальника Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону, начальником отдела охраны здоровья матери и ребенка, возглавляла Детскую поликлинику № 4 в Ростове.
С 2001 года занимала должность заместителя министра здравоохранения Ростовской области, в 2021 году была назначена первым заместителем.
Указом губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря 19 сентября 2025 года от должности министра здравоохранения региона был освобожден Юрий Кобзев, занимавший пост с декабря 2020 года. Решение было принято на фоне вступления Слюсаря в должность главы региона после выборов и формирования новой команды правительства.
В декабре 2020 года Кобзев сменил Татьяну Быковскую – министр ушла в отставку 27 октября после случаев смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, в одном из перепрофилированных медцентров города. По предположению местных СМИ, они могли погибнуть из-за нехватки медицинского кислорода, однако региональные власти это отрицали.
В ноябре 2019 года Быковская также стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как полагали следователи, она на протяжении года помогала руководителю швейцарской AFD Group SA Александру Данченко, компания которого создала в регионе предприятие «Центр 100 Ростов-на-Дону» по утилизации медотходов. По итогам торгов компания заключила с Минздравом региона и четырьмя местными медорганизациями антиконкурентное соглашение об оказании услуг по обращению с медотходами класса «Б».
Кущевский районный суд Краснодарского края в конце марта 2024 года вынес приговор Татьяне Быковской. Экс-чиновницу признали виновной, ей назначили 4,5 года колонии общего режима.
Источник: Официальный портал правительства Ростовской области
Фото: elenatepluakova/Вконтакте