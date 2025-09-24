SuperJob: зарплата медицинского лабораторного техника в регионах может различаться в пять раз

В должностные обязанности медицинского лабораторного техника входит исследование биологического материала, подготовка реактивов, химической посуды, аппаратуры и дезинфицирующих растворов, регистрация поступающего в лабораторию биологического материала, проведение обработки и подготовка к исследованию. Среди задач также стерилизация лабораторного инвентаря, работа на автоматических анализаторах, ведение необходимой документации, соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии.

Основные требования и пожелания к профессиональным навыкам специалиста – наличие среднего образования по специальности «лабораторная диагностика» и действующего сертификата, знание основ медицины и врачебной деятельности, правил сбора, регистрации, транспортировки и хранения биологического материала, основ микробиологии, вирусологии, умение работать с медицинской техникой и инструментами.

Работник с таким набором знаний и умений может рассчитывать на минимальный размер оплаты труда. В Москве предлагают от 55 до 70 тысяч рублей (средняя 90 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге – от 45 до 57 тысяч рублей (средняя – 75 тысяч рублей), в Волгограде – от 35 до 40 тысяч рублей (средняя – 55 тысяч рублей).

Специалистам, рассчитывающим на максимальную зарплату, кроме базовых знаний и умений следует иметь навыки работы на современном лабораторном оборудовании, опыт проведения микробиологических исследований различных видов биоматериала, а также стаж не менее двух лет. Возможным пожеланием является наличие действующего сертификата по программе «ПЦР-диагностика», а также опыт работы в специализированной лаборатории (гистологической/генетической/молекулярно-биологической).

В Москве такому специалисту предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – от 80 до 125 тысяч рублей, в Волгограде – от 60 до 90 тысяч рублей.

Аналитики сервиса представили также портрет соискателя вакансии. Выяснилось, что средний возраст составляет 35 лет, 84% – женщины, причем среднее профессиональное образование есть у 71%. К переезду готовы только 21% соискателей, на момент размещения резюме не имели работы 36%. Средний срок работы на последнем месте составляет 6,6 года.

В 2024 году, по данным SuperJob, минимальная зарплата медицинского лабораторного техника составляла 30 тысяч рублей. Такую зарплату специалисту предлагали в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В то же время в Москве максимальный размер заработной платы был на уровне 150 тысяч рублей.