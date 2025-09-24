Минпромторг предложил ввести новые механизмы контроля за производителями БАД

Согласно документу, вводятся новые понятия: «критерии оценки производителя», «мониторинг производителей», «согласие на посещение места фактического производства» и «уведомление о посещении». Эти категории закрепляют порядок взаимодействия производителей с оператором системы маркировки и федеральными органами контроля.

Мониторинг, говорится в проекте, будет проводиться дистанционно: через анализ сведений в системе маркировки, государственных реестрах и с помощью мобильного приложения «Инспектор». В отдельных случаях проверки будут проходить очно – с выездом на производство. В ходе проверок оператор сможет фиксировать данные посредством фото-, аудио- и видеозаписи и привлекать контролирующие органы.

Уведомление о визите будет направляться производителю в течение двух рабочих дней после принятия решения о проверке. Сама оценка будет проводиться при условии, что в системе маркировки отражены данные о вводе продукции в оборот за предыдущий месяц и выездной мониторинг не проводился в отношении компании в течение последних 12 месяцев.

Если будет выявлено отсутствие фактического производства или недостоверность сведений, оператор получит право аннулировать ранее выданные коды маркировки. Решение принимается комиссией в течение пяти рабочих дней, а коды аннулируются в 14-дневный срок. Производители смогут оспорить выводы – или через повторный мониторинг у оператора, или обратившись в федеральный орган надзора, который обязан рассмотреть обращение в течение 14 дней и может провести профилактический визит.

Изменения должны повысить прозрачность рынка БАД, исключить фиктивных производителей и усилить контроль за достоверностью данных в системе маркировки «Честный знак». Вступление новых правил в силу запланировано на 1 января 2026 года.

Эксперимент по маркировке БАД стартовал еще в мае 2021 года, а с 1 сентября 2023 года она стала обязательной. В июне 2025 года правительство утвердило отдельные правила маркировки спортивного питания, которые начали действовать с сентября этого же года.

Параллельно Роспотребнадзор представил законопроект о поправках в КоАП РФ, который вводит упрощенный порядок привлечения к ответственности за продажу промаркированных товаров с истекшим сроком годности – по принципу «автоштрафов». Для ИП санкция может составить 10 тысяч рублей за единицу просроченной продукции, для юрлиц – 20 тысяч рублей. В отношении продажи БАД такие штрафы планируется ввести с 1 марта 2026 года.