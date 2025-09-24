«  
FDA одобрило первый препарат для лечения синдрома Барта

FDA одобрило первый препарат для лечения синдрома Барта  очень редкого наследственного заболевания, поражающего митохондрии. Его разработала американская компания Stealth BioTherapeutics.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило в ускоренном порядке препарат Forzinity (elamipretide/эламипретид) для лечения синдрома Барта — редкого генетического заболевания, поражающего митохондрии клеток. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Регистрационное удостоверение получила массачусетская биотехнологическая компания Stealth BioTherapeutics. Ее разработка предназначена для пациентов, весящих не менее 30 кг. Лекарство вводится подкожно раз в день, восстанавливая функцию органелл, отвечающих за производство энергии в клетках. Как указывается, продажи начнутся в конце года.

Синдромом Барта страдают менее 500 человек в мире, в основном мужского пола. Наследственная патология вызвана мутациями в гене TAZ. Это приводит к нарушению синтеза кардиолипина — липида внутренней мембраны митохондрий. Чаще всего больные испытывают тяжелую сердечную недостаточность, мышечную слабость, задержку роста, повышенную уязвимость к инфекциям из-за снижения уровня лейкоцитов в крови. В половине случаев смерть наступает до достижения пяти лет, а у тех, кому удалось достигнуть подросткового и взрослого возраста, отмечаются хроническая усталость и неспособность выдерживать физические нагрузки.

Эффективность Forzinity подтвердили результаты II/III фазы клинических испытаний TAZPOWER. Главным критерием, на основании которого регулятор одобрил препарат, было увеличение силы четырехглавой мышцы бедра, отвечающей за разгибание ноги в колене, на 45% от исходных значений.

Кроме того, участники стали проходить на 96 метров больше в течение шести минут к 168-й неделе лечения. Однако FDA посчитало этот показатель менее объективным, поскольку он зависит от усилий пациентов и не оценивался в сравнении с плацебо. Чтобы получить полноценную регистрацию, от производителя требуется провести рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование.
Фото: houlahan.house.gov

Владимир Заболотских
pharmvestnik

