FDA одобрило первый препарат для лечения синдрома Барта

FDA одобрило первый препарат для лечения синдрома Барта — очень редкого наследственного заболевания, поражающего митохондрии. Его разработала американская компания Stealth BioTherapeutics.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило в ускоренном порядке препарат Forzinity (elamipretide/эламипретид) для лечения синдрома Барта — редкого генетического заболевания, поражающего митохондрии клеток. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Регистрационное удостоверение получила массачусетская биотехнологическая компания Stealth BioTherapeutics. Ее разработка предназначена для пациентов, весящих не менее 30 кг. Лекарство вводится подкожно раз в день, восстанавливая функцию органелл, отвечающих за производство энергии в клетках. Как указывается, продажи начнутся в конце года.

Синдромом Барта страдают менее 500 человек в мире, в основном мужского пола. Наследственная патология вызвана мутациями в гене TAZ. Это приводит к нарушению синтеза кардиолипина — липида внутренней мембраны митохондрий. Чаще всего больные испытывают тяжелую сердечную недостаточность, мышечную слабость, задержку роста, повышенную уязвимость к инфекциям из-за снижения уровня лейкоцитов в крови. В половине случаев смерть наступает до достижения пяти лет, а у тех, кому удалось достигнуть подросткового и взрослого возраста, отмечаются хроническая усталость и неспособность выдерживать физические нагрузки.

Эффективность Forzinity подтвердили результаты II/III фазы клинических испытаний TAZPOWER. Главным критерием, на основании которого регулятор одобрил препарат, было увеличение силы четырехглавой мышцы бедра, отвечающей за разгибание ноги в колене, на 45% от исходных значений.

Кроме того, участники стали проходить на 96 метров больше в течение шести минут к 168-й неделе лечения. Однако FDA посчитало этот показатель менее объективным, поскольку он зависит от усилий пациентов и не оценивался в сравнении с плацебо. Чтобы получить полноценную регистрацию, от производителя требуется провести рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование.

Фото: houlahan.house.gov

Владимир Заболотских

pharmvestnik