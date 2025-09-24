Центр лекобеспечения проводит закупку препарата от муковисцидоза на сумму 2 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения (Центр лекобеспечения) проводит электронный аукцион на право поставки препаратов ивакафтора на общую сумму 2 млрд рублей. Закупка организована в интересах подопечных благотворительного госфонда «Круг добра» больных муковисцидозом, следует из материалов сайта госзакупок.

В закупке участвует набор из трех таблеток: двух в составе ивакафтор 75 мг + тезакафтор 50 мг + элексакафтор 100 мг и одной ивакафтор 150 мг.

Закупка осуществляется за счет бюджетных средств в рамках реализации постановления №545 от 6 апреля 2021 года «О порядке приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким, либо для групп таких детей».

Заявки принимаются до 10 октября, итоги планируется подвести 14 октября. От участников требуется обеспечение заявки в размере 20 млн рублей, а от победителя — обеспечение исполнения контракта 200 млн рублей. Отмечается, что препараты должны быть поставлены не позднее 15 ноября.

Ранее сообщалось, что «Круг добра» и фармацевтические компании планируют проводить совместный мониторинг хранения лекарственных препаратов, требующих особых температурных условий. Речь о закупаемых по заявкам фонда лекарствах, которые хранятся на региональных аптечных складах и в лечебных учреждениях.

