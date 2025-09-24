Штрафы за нарушение правил маркировки могут стать автоматическими

Роспотребнадзор намерен упросить порядок привлечения к ответственности за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности: штрафовать нарушителей предполагается автоматически, как это происходит, например, в случае превышения скорости автомобилем. Соответствующие поправки планируется внести в Административный кодекс РФ.

«Законопроектом предусматривается введения упрощенного механизма привлечения к административной ответственности виновных лиц на основании сведений, зафиксированных в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ), по аналогии с механизмом автоштрафов», — говорится в пояснительной записке к документу.

По такому принципу предлагается штрафовать за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности ИП — на 10 тыс. рублей за единицу просроченной продукции, юрлиц — на 20 тыс. рублей.

При этом «в целях снижения административной нагрузки» на розничных продавцов предусмотрено поэтапное введение ответственности: с 1 марта 2026 года — для БАД, пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных напитков, а с 1 июля того же года — для остальных товаров, подлежащих маркировке.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает ввести штраф 50 тыс. рублей для продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки.

Ранее в этом месяце стало известно, что обязательная маркировка медицинских перчаток снова перенесена, на этот раз на 1 марта 2026 года.

