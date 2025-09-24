Гинцбург: Россия в ближайшее время перейдет к лечению онкопациентов мРНК-вакциной

В ближайшие 1–1,5 месяца первые пациенты в экспериментальном режиме получат отечественную мРНК-вакцину от меланомы (самого опасного вида рака кожи — ред.), рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы, группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены. Мы готовы в течение 1–1,5 месяца перейти к лечению», — сказал он во время круглого стола «История российского лидерства в области медицинской науки и технологий».

По словам Гинцбурга, есть надежда, что «в ближайшее время Институт Герцена, Институт Блохина и наш институт [НИЦЭМ] получат разрешение на производство первых видов персонализированных вакцин против меланомы».

Как ранее пояснял эксперт, персонализированные биопрепараты, разрабатываемые на основе генетических данных конкретного пациента и предназначенные исключительно для его лечения, требуют особого нормативного регулирования.

Учитывая эти особенности, в феврале было принято постановление, которое устанавливает особый правовой режим для таких препаратов. Их производство осуществляется непосредственно в медицинских учреждениях, и клиникам требуется специальное разрешение Минздрава как на изготовление, так и на применение таких препаратов.

gxpnews