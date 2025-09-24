J&J продемонстрировала рекордное падение в сегменте госзакупок ЛС

Объем государственных закупок лекарственных средств (ЛС) по итогам 8 месяцев 2025 года составил 606,8 млрд рублей, что на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных ИТ-компании «Курсор».

При этом падение объемов поставок продемонстрировала половина топ-10 производителей ЛС (держателей регистрационных удостоверений) — участников рынка госзакупок. Антилидером десятки стал Johnson & Johnson: с января по август объем поставок его препаратов сократился на 40%, до 14,4 млрд рублей. Сейчас компания занимает шестое место с долей рынка 2%. На 31%, до 39,5 млрд рублей, сократились поставки Roche; производитель находится на втором месте рейтинга с долей рынка 7%. Biocad, единственная российская компания, входящая в топ-10, потерял 14% и занимает пятое место с 17,9 млрд рублей (3% рынка). На 5%, до 13 млрд рублей, уменьшился объем поставок Bristol-Myers (2%, восьмое место); на 2%, до 18,2 млрд рублей, — Sanofi (3% рынка, четвертое место).

Что касается роста, здесь рекорд принадлежит Gilead Sciences: +33%, до 13,1 млрд рублей (2%, седьмое место). На 16%, до 12,8 млрд рублей, в отчетном периоде увеличились поставки продукции AbbVie (2% рынка, девятое место). Объем поставок AstraZeneca вырос всего на 3%, что не помешало компании с общим объемом поставок на 42,7 млрд рублей занять первое место рейтинга (7% рынка). Поставки замыкающей десятку Astellas выросли на 1%, до 12,5 млн рублей (2%), а у Novartis не изменились, в итоге компания с 31,8 млрд рублей занимает третье место (доля рынка 5%).

gxpnews