Врачи окончательно ушли в интернет

Соцсети и мессенджеры остаются главным источником профессиональной информации для врачей, тогда как научные журналы и официальные сайты Минздрава и ассоциаций выходят лишь на второе место. При этом большинство специалистов доверяют клиническим рекомендациям, а мнение экспертов интересно только 9% врачей, следует из исследования платформы «Доктор на работе».

Четверть респондентов назвали мессенджеры и соцсети основным источником информации. Каждый пятый (по 19%) предпочитает научные журналы и публикации, столько же пользуются сайтом Минздрава и профильных ассоциаций. Специализированные медицинские порталы читают 15% опрошенных, обычные СМИ — 13%. Основным каналом рассылки фармкомпаний считают лишь 9% врачей.

Более половины (54%) опрошенных следят за медицинскими новостями ежедневно, еще 37% — несколько раз в неделю.

Любопытно, что, несмотря на популярность соцсетей и мессенджеров, наибольшее доверие вызывают данные клинических исследований — об этом заявили 46% респондентов. На последнем месте оказались мнения экспертов (9%) и официальные заявления Минздрава (10%). Новости фармкомпаний готовы воспринимать 17% участников, но только при наличии доказательной базы.

Если в новостях появляется сообщение о новом препарате или технологии, почти половина (45%) ищет дополнительную информацию, поскольку «важно быть в курсе новинок». 16% предпочитают дождаться клинических рекомендаций, а остальные ориентируются на авторитетность источника.

Почти треть (26%) респондентов отметили, что новости могут повлиять на выбор препаратов или схем лечения.

Результаты «Доктора на работе» в целом совпадают с прошлогодним исследованием «Справочника врача». Тогда 73% участников наиболее удобным каналом получения информации назвали рассылки в мессенджерах (Telegram, WhatsApp). Самым неудачным способом оказалась электронная почта: 61% врачей считают этот канал неудобным.

Для сравнения: еще 6 лет назад, в 2019 году, врачи тоже пользовались в основном мобильными телефонами, но роль соцсетей и мессенджеров была заметно меньше. По данным «Справочника врача», самыми популярными источниками были электронные справочники (65%) и специализированные печатные издания (64%). Доверие же к сайтам фармкомпаний оставалось низким — 11%, а к медицинским представителям — и вовсе 8%.

Методология: исследование проводилось на платформе «Доктор на работе» с 21 июля по 8 августа 2025 года. В нем приняло участие 1450 врачей — сотрудников государственных, ведомственных и частных лечебных учреждений.