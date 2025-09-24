Эксперимент по маркировке средств гигиены начнется с 25 сентября

Под маркировку попали санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности. Эксперимент пройдет с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Участие в проекте добровольное, а коды маркировки будут предоставляться бесплатно.
Эксперимент по маркировке хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также туалетных принадлежностей пройдет в России с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Правительство утвердило постановление № 1457 от 20.09.2025.
В эксперимент войдут следующие категории товаров:
- пемза;
- зубная нить;
- подушечки для чистки, губки и мочалки из разных материалов;
- туалетная бумага;
- носовые платки, косметические салфетки (кроме салфеток с антисептическими свойствами);
- полотенца бумажные (кроме полотенец с антисептическими свойствами);
- вата и изделия из нее;
- пинцеты;
- маникюрные и педикюрные наборы (включая пилки для ногтей);
- массажные аппараты;
- зубные щетки (включая щетки для протезов);
- щетки для волос;
- помазки для бритья, щеточки для ногтей и ресниц и другие личные щеточки;
- расчески и гребни;
- гигиенические прокладки, тампоны, подгузники, пеленки (кроме товаров, зарегистрированных как медицинские изделия).
Главным координатором пилота выступает Минпромторг совместно с другими ведомствами: Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, ФСБ, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС. Технический оператор — ООО «Оператор-ЦРПТ» (отвечает за систему маркировки «Честный знак»). Оператор будет предоставлять коды маркировки участникам бесплатно на время эксперимента.
Участие в пилоте для бизнеса добровольное. Минпромторг разработает и опубликует подробные методические рекомендации о том, как именно присоединиться к эксперименту и как его проводить. В рамках пилота все госорганы должны будут обмениваться данными между своими системами и экспериментальной системой маркировки.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik