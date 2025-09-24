Дочерняя компания сети CVS Health подала на банкротство

Omnicare подала заявление о банкротстве. Это дочерняя компания крупнейшей американской аптечной сети CVS Health, поставляющая препараты для домов престарелых.

Американская компания Omnicare — дочернее подразделение аптечной сети CVS Health — подала заявление о защите от банкротства. Об этом говорится в пресс-релизе. В июле суд обязал ее выплатить штраф в размере 949 млн долл. за фальсификацию рецептов — рекордная сумма ущерба, нанесенного американской системе здравоохранения.

С 2010-го по 2018-й год Omnicare поставляла лекарства в дома престарелых по поддельным рецептам, а счета выставляла программам медицинского госстрахования — Medicare, Medicaid и TRICARE. Всего насчитали более 3,3 млн фиктивных заявок.