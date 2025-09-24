Минэкономразвития снизило ожидания роста ВВП России

Охлаждение экономики повлияло на прогноз Минэкономразвития. В правительство внесли проект социально-экономического развития на следующие три года.

Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития на 2026—2028 годы. Документ внесен в правительство на утверждение. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил документ в Совете Федерации.

Темп роста ВВП в этом году составит 1%, а не 2,5% как ожидалось ранее. В 2026 году рост ВВП составит 1,3%, затем ускорится до 2,8% в 2027 году и на уровне 2,5% продержится в 2028-м. Прогноз по инфляции в 2025 году стал ниже — с 7,6 до 6,8%. Ожидания на период с 2026-го по 2028 год остались прежними — стабильно на уровне 4%, следует из проекта прогноза.

«За последние несколько месяцев четко видно постепенное охлаждение экономики. При этом темпы остались положительными, то есть ВВП будет расти, но медленнее, чем министерство ожидало в апреле», — сказал представитель министерства (цитата по «Ведомостям».)

Глава ведомства, представляя прогноз, подчеркнул, что основным драйвером роста все три года останется внутренний спрос, прежде всего потребительский.