Новым генпрокурором России назначен Гуцан

«Вы знаете, что лекарственное обеспечение населения является одним из самых значимых направлений развития системы нашего здравоохранения, в связи с чем органы прокуратуры повсеместно принимают меры по защите нарушенных прав граждан на получение необходимых медикаментов, импортных препаратов. Также расширена категория граждан, которые имеют право получить бесплатно эти препараты, и которые обеспечиваются за счет бюджета», — заявил Гуцан (цитата по ТАСС).

Он также отметил необходимость регулярно проверять исполнение закона об использовании финансовых средств, выделяемых на льготное лекобеспечение.

По словам Гуцана, прокуратура также усилит надзор за защитой бизнеса, в том числе для исключения случаев незаконного уголовного преследования. Говоря о возбуждении уголовных дел, которые фактически направлены на устранение конкурентов в бизнесе, он заявил, что необходимо «добиться исполнения законов, которые в настоящее время существуют».

Кроме того, в должности генпрокурора Гуцан намерен выстроить диалог между прокуратурой и региональными законодателями.

«Прокуратура располагает в настоящее время уникальной информацией. Мы видим, где работают законы, где создаются проблемы или даже злоупотребления. Поэтому полагаю и считаю необходимым активизировать, по большому счету, системный диалог между органами прокуратуры и региональными законодательными собраниями и органами местного самоуправления», — отметил он.

