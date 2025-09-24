BMS выполнила требование Трампа и вместо снижения цен в США повысила их за рубежом

Bristol-Myers Squibb в 2026 году выведет препарат от шизофрении Cobenfy на британский рынок по американским ценам — 1850 долл. за месячный курс. Решение принято в ответ на требования Трампа снизить цены на лекарства в США до уровня развитых стран. Аналогичные шаги предприняла Eli Lilly, повысив цены на свое лекарство для похудения в Великобритании на 170% из-за давления администрации.

Bristol-Myers Squibb (BMS) планирует вывести препарат от шизофрении Cobenfy (ксаномелин + тропия хлорид) на рынок Великобритании в 2026 году по той же цене, что и в США — 1370 фунтов стерлингов за месячный курс (~1850 долл.) или 16 440 фунтов в год (~22 200 долл.). Об этом американская фармацевтическая компания сообщила в пресс-релизе.

Это первый случай, когда она устанавливает одинаковую стоимость для своей продукции в двух странах. Как правило, британцы платят значительно меньше американцев за лекарства — как BMS, так и других производителей. Для сравнения: противораковое средство «Опдиво» (ниволумаб) стоит в Штатах 7943 долл. за дозу в 240 мг (внутривенная инфузия делается раз в две недели), а в Британии — 2633 фунтов (~3560 долл.).

Фармгигант планирует вскоре подать заявку на ускоренную регистрацию Cobenfy в Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). В случае положительного решения регулятора Великобритания будет первым европейским государством, где разрешено применение этого препарата.

В британской системе здравоохранения медикаменты проходят строгую экспертизу перед регистрацией. Местный регулятор NICE (Национальный институт здоровья и совершенства медицинской помощи Англии) известен бескомпромиссной позицией в вопросах ценообразования. К примеру, он отказался включать в программу госстрахования два препарата от болезни Альцгеймера — Leqembi (леканемаб) и Kisunla (донанемаб), способные замедлить ухудшение когнитивных функций почти на полгода, посколькуо посчитал, что польза от них слишком мала по сравнению с затратами (26 500 долл. за годовой курс леканемаба и 32 тыс. долл. — донанемаба).

BMS выразила готовность вести диалог с госорганами по Cobenfy. При этом корпорация предупредила о возможном уходе с британского рынка при недооценке своей инновационной разработки.

О препарате

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Cobenfy для лечения шизофрении у взрослых в сентябре прошлого года. Он стал первым за более чем 30 лет лекарством от психического расстройства с принципиально новым принципом работы. В отличие от классических антипсихотиков, воздействующих на дофаминовые рецепторы, разработка BMS стимулирует мускариновые рецепторы M1 и M4 в головном мозге, исключая возникновение тяжелых побочных эффектов (стандартные нейролептики могут вызывать двигательные нарушения, тремор, мышечную ригидность и набор веса).

Требования Трампа

BMS приняла решение в ответ на меры Дональда Трампа по борьбе с завышенными ценами на медикаменты в США. В июле американский президент отправил письма 17 крупнейшим фармкомпаниям с требованием снизить стоимость продукции до уровня других развитых стран, назвав это политикой «наибольшего благоприятствования». Крайний срок выполнения предписаний — 29 сентября. В случае невыполнения Белый дом обещал использовать «все инструменты в арсенале».

Согласно данным администрации, американцы платят за препараты в три раза больше, чем европейские граждане. В Штатах живет менее 5% мирового населения, в то же время производители лекарств получают здесь 75% своей выручки.

Сигнал для всей отрасли

В августе Eli Lilly повысила цену на препарат для похудения Mounjaro (тирзепатид) в Великобритании. Стоимость выросла на 170% — со 122 до 330 фунтов за упаковку, рассчитанную на месяц применения. Представитель фармгиганта подтвердил, что к удорожанию привело давление со стороны администрации Трампа.

Фото: bms.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik