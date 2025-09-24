Перечень продукции для упрощенного декларирования изменится

Минпромторг изменит перечень продукции для упрощенного декларирования. В список, обязывающий производителей проводить полную процедуру сертификации, вошли товары для детей, отбеливающие средства и продукция, содержащая наноматериалы.
Минпромторг предложил расширить перечень продукции, на которую не распространяются льготные условия подтверждения качества (сертификации и декларирования). Указанная норма разрешает производителям и экспортерам товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, использовать упрощенный порядок подтверждения качества. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 7 октября.
Изменения вносятся в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в отношении которой не применяются положения п.6 приложения № 18 к Постановлению Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Документом разрешается использование производителями и экспортерами товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, упрощенного порядка.