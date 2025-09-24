Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

Ставка НДС может вырасти до 22% с 2026 года. При этом льготная ставка в 10% на лекарства, продукты и товары для детей сохранится. Порог уплаты НДС для организаций на УСН предлагается снизить с 60 млн до 10 млн руб.

Минфин предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта — с 20 до 22%, следует из сообщения пресс-службы министерства о внесении в правительство бюджетного пакета. Полученные за счет повышения НДС средства направят в первую очередь на обеспечение финансирования обороны и безопасности.

Льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.

Внесенный пакет законопроектов включает поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.