Юрий Гайсинский стал совладельцем «Клиники Фомина» в Нижнем Новгороде

Изменения в уставный капитал нижегородской дочерней компании клиники были внесены в конце июля 2025 года. Само юрлицо было зарегистрировано в конце 2024 года. Об открытии первой клиники в Нижнем Новгороде стало известно лишь 23 сентября 2025 года.

«Клиника Фомина» была основана в 2011 году Дмитрием Фоминым. Основной вектор направленности сети – женское здоровье. В частности, медцентры оказывают такие услуги, как ведение беременности, лечение бесплодия и другую медпомощь гинекологической направленности. Сейчас 27 точек «Клиники Фомина» присутствуют в 13 регионах России.

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2023 году выручка сети составила 4,3 млрд рублей, в 2024-м – 6,9 млрд (+62% год к году). С таким показателем сеть смогла подняться с 17-го на 14-е место в рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России». В планах по развитию компании – открытие осенью 2025 года первого роддома в Москве с отделением экстренной помощи за 1 млрд рублей, а также выход на IPO к 2027 году.

Юрий Гайсинский был одним из первых владельцев фармзавода «Нижфарм» после его приватизации, в 2005 году площадка была выкуплена немецкой Stada. В 1994 году совместно со своим младшим братом Игорем предприниматель создал фармдистрибьютора «Фармкомплект», а в начале 2010 года стал совладельцем одного из крупнейших региональных фармритейлеров – «Нижегородской аптечной сети». В августе 2024 года Гайсинский продал розничный актив «Ригле». На данный момент в профильный портфель предпринимателя входит только «Фармкомплект», который, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2024 году продемонстрировал выручку в объеме 84,3 млрд рублей.

Фото: delros-nn.ru

vademec