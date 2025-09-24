Cursor: закупки препаратов для лечения ожирения в России выросли почти в 20 раз за четыре года

Лидером роста стал семаглутид: в 2021 году его закупки составляли 79 млн рублей, в 2024-м – уже 1,7 млрд рублей, а за первые восемь месяцев 2025 года достигли 1,25 млрд рублей. Для сравнения, орлистат, присутствующий на рынке более двух десятилетий, сохранил объем закупок в пределах 15 млн рублей, а лираглутид – около 37 млн рублей. В 2024 году на долю семаглутида и лираглутида пришлось почти 99% всех тендеров в группе.

Аналитики подчеркивают, что после ухода с рынка оригинального препарата Оземпик (семаглутид) от датской фармкомпании Novo Nordisk в конце 2022 года дефицита не возникло: закупки были быстро компенсированы отечественными дженериками. В 2025 году сегмент пополнили новые бренды – Семуглин от «Фармасинтеза», Велгия и Тирзетта от «Промомеда», а также Семавик Некст от «Герофарма». В результате доля российских производителей достигла 98% стоимостного рынка.

С точки зрения клинической эффективности, инновационные молекулы обеспечивают принципиально иные результаты по сравнению с традиционными средствами. Орлистат позволяет сбросить около 5-6 кг за полгода при диете, тогда как семаглутид снижает массу тела на 10-15% за год и одновременно улучшает метаболические показатели. Новая молекула тирзепатид показывает другой эффект – снижение веса на 15-21% за полтора года применения.

По итогам восьми месяцев 2025 года в десятку торговых наименований с крупнейшими объемами закупок вошли четыре новых препарата. Лидером стал Семавик («Герофарм») с объемом закупок 339,5 млн рублей, далее следуют Инсудайв («ПСК Фарма») – 307,2 млн рублей и Квинсента («Промомед») – 304,7 млн рублей. Также среди бестселлеров фигурируют Семуглин («Фармасинтез») и Семавик Некст («Герофарм»).

Так, рынок госзакупок препаратов для лечения ожирения находится в фазе активной трансформации. На смену традиционным решениям приходят инновационные молекулы, а основными выгодоприобретателями становятся отечественные производители. По оценке Cursor, именно российские аналоги семаглутида и новые разработки локальных компаний будут определять динамику сегмента в ближайшие годы.

Еще одним подтверждением интереса к новым терапиям стало разрешение, выданное в 2025 году компании «Р-Фарм» на проведение первой фазы клинических исследований тирзепатида для лечения сахарного диабета. Препарат известен на международном рынке под названием Mounjaro и применяется в США с 2022 года, однако в России он не зарегистрирован. По данным Евразийской патентной организации, патент Eli Lilly на эту молекулу был прекращен на территории РФ в ноябре 2024 года, что открывает возможности для локальных разработок и производства.

Практическое закрепление этих возможностей произошло уже в начале 2025 года: Минздрав РФ выдал компании «Промомед» регистрационное удостоверение на препарат Тирзетта (тирзепатид), действительное до января 2030 года. Выпуск планируется в форме раствора для подкожного введения в различных дозировках (от 2,5 до 15 мг), а производством займутся заводы «Биохимик» и «Медсинтез».