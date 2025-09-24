В МК «Доктор рядом» назначен новый гендиректор

С октября 2024 года должность гендиректора МК «Доктор рядом» занимала Катрин Соомре. Под ее руководством компания развивала онлайн- и гибридные проекты в здравоохранении, включая сервис телемедицины и ИИ-продукты, ориентированные на страховой бизнес, частные клиники и государственный сектор. Теперь Соомре решила сосредоточиться на других проектах.

Юрий Кацман окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». Его профессиональный опыт насчитывает более 25 лет на руководящих позициях в деловых СМИ, среди которых «Коммерсантъ», «Ведомости» и «Секрет фирмы». В последние годы Кацман участвовал в запуске и развитии проектов в сфере цифровых технологий, ИИ, медиа и индустрии развлечений.

Председатель совета директоров МК «Доктор рядом» Максим Чернин пояснил, что назначение связано с задачей вывести компанию на новый этап роста. Как считает Чернин, опыт Юрия Кацмана в управлении крупными проектами и работе с цифровыми технологиями позволит компании укрепить лидерство в области медтеха и ускорить внедрение инноваций в здравоохранение.

Сам Кацман подчеркнул, что рассматривает новую должность как возможность применить свой опыт для развития компании, работающей на стыке здравоохранения и IT. По его словам, именно эти сферы сегодня определяют качество жизни людей, а стремительное развитие технологий, особенно ИИ, открывает большие перспективы для медицины.

В настоящее время цифровыми сервисами МК «Доктор рядом» пользуются более 5 млн клиентов. Компания развивает ИИ-продукты с медицинской экспертизой, сотрудничает с государством, частным бизнесом и страховыми компаниями, а также участвует в работе Альянса в сфере ИИ.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2024 году выручка МК составила 312,2 млн рублей, убыток – 18,6 млн рублей. Компания входит в ГК «Доктор рядом – холдинг», головное юрлицо которой (ООО «Доктор рядом – холдинг») зарегистрировано в декабре 2019 года в Москве. В 2024 году чистая прибыль этого ООО составила 65,3 млн рублей, а объем чистых активов превысил 2,26 млрд рублей.

Фото: МК «Доктор рядом»

