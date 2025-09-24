В Томске синтезировали новое соединение, подавляющее рост раковых клеток

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами СибГМУ и Института неорганической химии им. А.Н. Николаева синтезировали ранее неизвестное органическое соединение на основе бензоксазола, способное угнетать рост раковых клеток. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Соединение 2-(3-(фторсульфато)фенил)бензоксазол не только обладает цитостатическими свойствами в отношении раковых клеток — то есть подавляет их деление и рост, но и способно светиться.

«Интеграция цитостатических свойств с флуоресцентными характеристиками открывает уникальные возможности для использования нового соединения в химической биологии, молекулярной диагностике и персонализированной медицине, например, для мониторинга в реальном времени», — считает руководитель проекта Надежда Даниленко. По ее словам, сочетание таких качеств поможет лучше понимать взаимодействие лекарственных препаратов с клетками и разрабатывать эффективные таргетные методы лечения.

Синтезированные производные бензоксазола были успешно протестированы in vitro на клеточных линиях двух видов аденокарциномы — предстательной железы и молочной. «Результаты исследований показали, что биологическая активность новых соединений делает их перспективной основой для разработки препаратов для замедления роста и лечения злокачественных новообразований», — отмечается в сообщении.

Более ранние исследования показали, что возникновение некоторых виды рака, включая аденокарциному, связано с избыточной массой тела. Прямая ли это связь и можно ли избежать возникновения онкозаболевания, снизив вес, выясняли GxP News.

