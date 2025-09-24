Названы крупнейшие мировые фармкомпании по версии Drug Discovery and Development

2024 финансовый год (длился в США с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го) изменил конкурентную среду в фармацевтической отрасли. Хотя онкологические препараты и оставались лидерами, стремительный рост продаж средств на основе GLP-1, сокращение рынка биоаналогов препарата от ревматоидного артрита Humira и развитие новых методов лечения изменили иерархию биофармацевтических лекарств. Эксперты американского издания Drug Discovery and Development проанализировали ситуацию и составили свой рейтинг крупнейших фармкомпаний по выручке за 2024 финансовый год.

Возглавил список, как и год назад, Merck: впечатляющую выручку $64,2 млрд в 2024 финансовом году компании во многом обеспечил противоопухолевый препарат Keytruda (продажи за год выросли на 18%, до $29,5 млрд). Свою долю, несмотря на трехпроцентное снижение продаж, внесла и вакцина против вируса папилломы человека Gardasil ($8,6 млрд).

Второе место сохранила за собой Pfizer с ​​$63,6 млрд. Два года назад компания занимала лидирующую позицию с выручкой более $100 млрд, которую обеспечили препараты от COVID-19. Постпандемийное падение Pfizer компенсировала за счет диверсификации портфеля, ключевыми продуктами которого стали антикоагулянт Eliquis (продажи $7,4 млрд), пневмококковая вакцина Prevnar ($6,4 млрд) и франшиза Vyndaqel ($5,5 млрд). Тем не менее акции Pfizer восстанавливаются с трудом: в начале 2025-го они торговались около $26,5, это меньше половины пиковой стоимости во время пандемии.

Замыкает тройку лидеров Johnson & Johnson, выручка которого от фармацевтической деятельности составила $57,1 млрд. Бестселлер компании, препарат для терапии множественной миеломы Darzalex, в 2024 году достиг объема продаж $11,7 млрд (+22% по сравнению с предыдущим финансовым годом). В то же время продажи иммунологического хита Stelara упали на 4,6%, до $10,4 млрд.

AbbVie с показателем $56,3 млрд занимает четвертое место. Фармпроизводитель успешно справляется с окончанием патента на свой давний бестселлер Humira: в то время как его продажи упали до $9 млрд из-за конкуренции со стороны биоаналогов, новые иммунологические препараты Skyrizi и Rinvoq показали резкий рост. Skyrizi стал ведущим препаратом AbbVie с объемом продаж $11,7 млрд (+51% в годовом отношении), Rinvoq «вырос» до $6 млрд.

На пятом месте — британская AstraZeneca, первый неамериканский участник рейтинга, с выручкой $54,1 млрд. Компания успешно расширила продуктовую линейку, особенно в области онкологии и сердечно-сосудистых/метаболических заболеваний. Среди наиболее значимых препаратов — Forxiga (+37%, до $7,7 млрд) от сахарного диабета и противораковый Tagrisso (+27%, до $6,6 млрд). Enhertu и Imfinzi ($4,72 млрд) продолжают укреплять портфель онкопрепаратов.

На шестом месте рейтинга находится швейцарская Roche Group с выручкой $52,5 млрд. Четыре ключевых актива компании — офтальмологический препарат Vabysmo, Phesgo для терапии рака молочной железы, Ocrevus от рассеянного склероза и Hemlibra от гемофилии — в совокупности сгенерировали $19,2 млрд.

На седьмой позиции еще один «швейцарец» — Novartis с $50,3 млрд, на восьмой — американская Bristol-Myers Squibb с $48,3 млрд.

Два главных игроках перспективнейшего рынка препаратов для лечения диабета и снижения веса — американская Eli Lilly с выручкой $45,04 млрд и датская Novo Nordisk с $42,1 млрд — занимают девятое и 11-е места соответственно. В то время как уникальные свойства тирзепатида способствовали росту Eli Lilly, Novo Nordisk продолжает доминировать на рынке GLP-1-препаратов, занимая почти 55%. Два главных препарата Novo Nordisk — Ozempic и Wegovy — обеспечили компании $17,5 млрд и $8,4 млрд соответственно.

Замыкает десятку французская Sanofi с выручкой $44,5 млрд.

