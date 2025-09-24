Возможное повышение НДС в РФ не коснется лекарственных средств и медпродукции

Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, включая лекарственные препараты и медицинские изделия. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает пресс-служба финансового ведомства.

«Повышение стандартной ставки НДС на 2 п. п., с 20 до 22%. При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров: продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», — говорится в сообщении. Данная мера направлена в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, заявляют в Минфине.

Кроме того, поправки предусматривают снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого нужно платить НДС, с 60 до 10 млн рублей. «Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с „дроблением”, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», — полагают в Минфине.

Если предложенные поправки в Налоговый кодекс будут приняты, они начнут действовать 1 января 2026 года.

Как писали GxP News, отмена УСН с этого года довольно серьезно повлияла на фармацевтический рынок, прежде всего аптеки. Владельцы небольших и средних аптечных сетей, которые ранее использовали «упрощенку», вынуждены продавать бизнес более крупным игрокам, о чем подробнее — в этом материале.

