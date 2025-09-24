В России ищут производителя новой интраназальной вакцины от гриппа

Основной проблемой внедрения новой интраназальной вакцины от гриппа является определение места ее производства, считает директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрей Васин.

«Любой препарат, когда он доходит до III фазы клинических испытаний, должен быть где-то произведен. Производство сейчас, наверное, ключевой момент, потому что индустриального партнера, имеющего мощности для выпуска такого типа вакцины, сейчас нет. От этого будет зависеть судьба этой вакцины», — сказал Васин на XII Российском форуме биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово (цитата по РИА Новости).

При этом эксперт уверен в потенциале данной вакцины от гриппа для введения через нос. «Вакцина эта разрабатывается достаточно давно. Проведены доклинические исследования, сейчас ведутся клинические. Я уверен, что она будет хорошо работать», — сообщил Андрей Васин.

gxpnews