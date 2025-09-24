Минфин: деньги на лекарства в проекте бюджета предусмотрены в полном объеме

Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в проекте федерального бюджета предусмотрены в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина.

В бюджете 2026–2028 годов «в полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд „Круг добра”, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 высокозатратных нозологий (ВЗН)», — говорится в сообщении. 14 ВЗН — это государственная программа, в рамках которой бесплатные лекарства получают пациенты с 14 редкими и дорогостоящими заболеваниями, в том числе гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и спинальной мышечной атрофией.

Проект также предусматривает финансирование национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в размере более 900 млрд рублей за 3 года. Около 94 млрд рублей за тот же период будет выделено на развитие объектов детского здравоохранения в рамках нацпроекта «Семья», а именно — инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц и роддомов.

Проблемы лекарственного обеспечения остаются критически значимыми для системы здравоохранения. И одним из ключевых факторов здесь является цена. Как сделать передовые лекарства более доступными, выясняли GxP News.

gxpnews