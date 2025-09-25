Минздрав разрешил проведение II—III фаз исследования отечественной менингококковой вакцины

Минздрав одобрил проведение II—III фаз исследования вакцины для профилактики менингококковой инфекции от Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Эффективность и безопасность препарата планируется сравнить с вакциной «Менактра» от компании Sanofi.

ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» (СПбНИИВС) ФМБА России начал проведение II—III фаз исследования отечественной пятивалентной менингококковой вакцины MCV-5. Соответствующие сведения опубликованы на портале государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Цель исследования — доказать не меньшую эффективность (иммуногенность) вакцины MCV-5 для профилактики менингококковой инфекции в сравнении с вакциной «Менактра» от Sanofi в отношении серотипов А, С, W и Y и превосходящую эффективность в отношении серотипа В. Испытания пройдут на базе 16 клинических центров, включая Санкт-Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Планируется, что в них примут участие 1472 пациента от 18 до 55 лет.