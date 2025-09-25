Аптечную сеть «Омское лекарство» внесли в план приватизации на 2025 год

По сообщению региональных СМИ, это не первый раз, когда власти субъекта пытаются приватизировать аптечную сеть. Впервые о таких планах сообщали еще в 2009 году. Затем к инициативе вернулись в конце 2014 года: тогда Центр учета и содержания собственности Омской области объявил открытый аукцион по продаже 51% ценных бумаг компании, однако позднее, в феврале 2015 года, региональный Минздрав отменил решение. Представители ведомства обосновали отказ от продажи наличием у сети прав отпускать наркотические и психотропные средства, заниматься экстемпоральной рецептурой.

В апреле 2024 года муниципальный актив был погружен в план приватизации на 2024–2026 годы. Тогда все акции «Омского лекарства» были оценены в 259,4 млн рублей – сумму, аналогичную нынешней стоимости. Однако бывший гендиректор фармритейлера Игорь Богдашин, по его собственным словам, в аналитической записке на имя губернатора обосновал риски продажи сети и убедил главу региона сохранить собственность.

Сейчас Богдашин является фигурантом уголовного дела. Он возглавил аптечную сеть, по данным СПАРК-Интерфакс, еще в 2015 году. В сентябре 2019 года он ушел с должности и вернулся к ней уже в ноябре 2024-го. С этого момента и до июля 2025 года он был трижды отстранен – региональное Минимущество расторгало с ним контракт, а на его место назначало Аркадия Кербеля. Дважды Богдашину удавалось оспорить решения ведомства в суде и возвратиться на пост, однако в начале июля стало известно о его задержании.

В августе Богдашину предъявили обвинение в мошенничестве при поставках льготных препаратов. По версии УМВД по Омской области, экс-руководитель сети незаконно заключал договоры с подконтрольными ему юрлицами на поставку медикаментов по завышенным ценам, позднее эти лекарства отпускались жителям уже по госконтрактам, подписанным с региональным Минздравом.

Сейчас гендиректором компании выступает Аркадий Кербель. АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» было зарегистрировано в 2009 году в Омске. Оператор с 2022 года на 100% принадлежит Минимуществу региона. По данным Аналитического центра Vademecum, за 2024 год госучреждение выручило 1,34 млрд рублей и заняло 103-е место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России». На 1 января 2025 года «Омское лекарство» управляло 100 точками.