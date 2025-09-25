Вата и гигиенические прокладки вошли в эксперимент по маркировке

Кроме того, в перечень изделий попали пемза, подушечки для чистки, туалетная бумага, носовые платки и косметические салфетки для лица, полотенца, маникюрные наборы, щетки, расчески и гребни для волос, помазки для бритья, щеточки для ногтей и ресниц и прочие щеточки индивидуального пользования, в том числе являющиеся частью приборов.

Федеральными органами исполнительной власти, которым поручено проведение эксперимента, выступили Минпромторг, Минцифры, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба. Разработка и утверждение до 15 октября 2025 года плана-графика проведения эксперимента поручены Минпромторгу.

Среди целей эксперимента обозначено определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации, организация эффективного взаимодействия между органами власти и разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ. Для реализации эксперимента будет применена подсистема национального каталога маркированных товаров информационной системы. Для участия в эксперименте операторам необходимо подать заявку.

В январе 2024 года правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Он будет проходить до конца февраля 2025 года. В перечень вошли средства для ухода за кожей, в том числе для и против загара, мыло и кремы. Тогда в списке для маркировки находились и средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов.

С августа 2021 года в России проводился эксперимент по добровольной маркировке парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, и кожных антисептиков. Планировалось, что эксперимент завершится 31 августа 2022 года, но добровольный режим позднее продлили до 28 февраля 2023 года, а потенциальным сроком введения обязательной идентификации называлось 1 апреля 2023 года. В июне 2023 года стало известно, что обязательная маркировка таких антисептиков стартует 1 сентября этого же года.