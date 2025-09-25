В ОЭЗ «Дубна» за 300 млн рублей запустят производство медизделий для ИВЛ и расходников

Соглашение о реализации проекта управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и представитель «МедТехПлюс» подписали на III Международном форуме особых экономических зон, который прошел 18 сентября в Нижнем Новгороде.

Инвестору в аренду предоставлен земельный участок 0,6 га. Площадь производства составит 3 тысячи кв. м. Всего на предприятии будет создано 35 рабочих мест. Информации о мощности объекта пока нет. В компании уточнили, что на производстве будет внедрен международный стандарт ISO 13485, регламентирующий качество продукции медицинского назначения.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «МедТехПлюс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Бенефициаром является Григорий Хворостяной. В 2024 году выручка компании составила 622 млн рублей, убыток – 33 млн рублей. Компания производит и поставляет аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, инфузионные насосы, аппараты радиоволновой хирургии, маммографы и ряд другой продукции.

В 2025 году «МедТехПлюс» заключил 37 госконтрактов на поставку медоборудования и расходных материалов на общую сумму 72 млн рублей. Среди заказчиков – ГКБ. им. С.С. Юдина Депздрава Москвы (закупка лазерной хирургической системы за 14,1 млн рублей), Пермская краевая больница (лазерная хирургическая диодная система за 13,95 млн рублей), Северо-западный окружной НКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА (поставка волоконного инструмента за 5 млн рублей).

Другой резидент ОЭЗ «Дубна» – «Мегатех» – в августе 2025 года объявил, что запустит на территории Московской области цех по выпуску гемостатических средств для остановки кровотечений при хирургических вмешательствах. «Мегатех» планирует открыть производство в середине 2026 года. Инвестиции в проект оценили в 100 млн рублей. В цехе займутся производством губки, которая имеет высокую скорость абсорбции: она всасывает кровь объемом, в 50 раз превышающим собственный вес.