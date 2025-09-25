Для обвиняемого в афере с медтехникой экс-спикера нижегородской Думы запросили 12 лет колонии

Лавричеву вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества). Фигурантом в деле является и бывший юрист АПЗ Светлана Смирнова, которую обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере), – для нее прокурор запросил условный срок.

Следователи считают, что Лавричев как руководитель АПЗ незаконно передал приобретенный заводом за 22,4 млн рублей маммограф Planmed для проведения онкоскрининга благотворительному фонду «БлагоДарите». Фонд же направил оборудование в клинику, соучредителем которой была жена Олега Лавричева.

В СК квалифицировали действия директора АПЗ как растрату – ущерб, причиненный заводу, оценили в 22,4 млн рублей. На заседании в Арзамасском суде Лавричев сообщил, что во время приобретения медтехники он являлся депутатом Заксобрания Нижегородской области. На встрече в ДК «Ритм» избиратели просили губернатора приобрести для Арзамаса диагностический аппарат.

Соответствующее поручение главы региона, по словам Лавричева, он воспринял как «руководство к действию» и приобрел требующееся оборудование. Чтобы организовать скорейшее проведение диагностики, Лавричев передал его в благотворительный фонд, у которого не оказалось медицинской лицензии. Тогда, как рассказал Лавричев, он передал маммограф в клинику, где сотрудниц АПЗ принимали для проведения обследования по полисам ОМС.

По эпизоду о мошенничестве гособвинение настаивает, что Светлана Смирнова помогла Олегу Лавричеву в проведении «мошеннической сделки по отчуждению заводского земельного участка со старым жилым фондом». Следователи отмечают, что квартиры и земля АПЗ на Молокзаводской улице были реализованы по заниженной оценке, после чего якобы прошли через аффилированную с Олегом Лавричевым компанию «Зодчий-НН».

Отвечая на обвинение, Лавричев заявил, что просто исполнял решение совета директоров АПЗ о продаже непрофильных активов, которые ведут к лишним тратам завода.

«Это было желание не выглядеть бледно перед акционерами, поручившими мне продать обременяющее имущество. По эпизоду с медоборудованием, я думаю, материалы следствия показали то, что я никаких личных и корыстных выгод не имел. Более того, вкладывал еще и свои средства. Мой интерес был в том, чтобы обеспечить исполнение наказов избирателей. Я хотел сохранить свою репутацию перед губернатором в первом случае и советом директоров АПЗ – во втором», – цитирует издание «Коммерсантъ» слова Олега Лавричева.

Бывший юрист АПЗ признала себя виновной, но уточнила – следствие «дорого и неправильно» оценило недвижимость, которая требовала сноса. Смирнова указала – с момента реализации квартир и земли на заводе регулярно проходили ревизии. В связи с чем «сомнительную сделку со старым фондом менеджмент завода давно должен был обнаружить, оспорить ее и взыскать с них ущерб». Однако, заявила Смирнова, подсчетом ущерба занялись лишь в 2025 году, когда срок его взыскания «давно и неоднократно истек».

На заседании прокурор отметил, что вина подсудимых полностью доказана. В связи с этим он попросил суд назначить Олегу Лавричеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом почти в 2 млн руб. Для Светланы Смирновой он запросил четыре года условного срока. В надзорном ведомстве настаивают и на взыскании ущерба в пользу АПЗ. Изначально представители завода требовали с фигурантов 62 млн рублей, но после критики стороны защиты сумма снизилась на 11 млн рублей.

Сторона защиты не согласилась с запрашиваемым прокурором наказанием. Адвокаты намерены провести оценку доказательств по уголовному делу. Защитники напомнили, что за снисхождение суда к Олегу Лавричеву подали прошения несколько общественных организаций, среди них – Федерация фехтования России, совет НРО «Деловой России», совет директоров Приокского района Нижнего Новгорода, совет НАПП и арзамасские общественники.

Олега Лавричева задержали в конце апреля 2024 года в Донецке, где он находился для принятия очередного гуманитарного груза из Нижнего Новгорода. Через два дня его поместили в СИЗО. Меру пресечения постоянно продлевали. В апреле 2025 года дело направили на рассмотрение в суд. После последнего выступления Лавричева в суде ему продлили срок ареста еще на три месяца.