Препарат для лечения опухолей головного мозга прошел первую фазу испытаний

Терапевтический препарат, созданный на основе онколитического вируса, успешно прошел первую фазу клинических испытаний, его готовят к исследованию для лечения опухолей головного мозга. Об этом на XII российском форуме биотехнологий OpenBio рассказал профессор, академик РАН Валентин Власов.

«Первая фаза предусматривает доказательства безвредности препарата. Но в данном случае оказалось, что препарат не только безвредный, но и оказывает терапевтическое действие даже на терминальных больных. То есть очень хорошие результаты», — рассказал Валентин Власов.

Для получения генетически модифицированного вируса, подавляющего опухолевые клетки, использовали вирус осповакцины — совместную разработку Новосибирского госуниверситета, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и ООО «Онкостар» (резидент «Сколково»).

«Уровень развития биотехнологий позволяет сегодня приступить к созданию препаратов на основе нуклеиновых кислот, что открывает совершенно новые возможности в лечении онкологических заболеваний. На основе белка уже давно известны фармакологические препараты, но именно манипуляции с РНК и ДНК открывают горизонт препаратов более высокой эффективности. мРНК-вакцины — уже реальность, осенью стартует вакцинация против меланомы, на очереди — другие вакцины. Онколитические вакцины разрабатывают во многих лабораториях мира, но я считаю, что у Новосибирска есть огромное преимущество благодаря хорошей базе и сотрудничеству НГУ, научного центра “Вектор” и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН», — заявил Валентин Власов.

Профессор РАН, завкафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ Антон Нижников в своем выступлении рассказал о результатах исследования амилоидных белков, которые могут помочь в лечении нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера. А завлабораторией белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН Николай Случанко доложил об успехах в изучении водорастворимых каротиноид-связывающих белков.

Это природные полимеры, обладающие способностью делать растворимыми в воде каротиноиды — соединения с мощным антиоксидантным действием, защищающие сетчатку глаза от вредного воздействия света.

Фундаментальные исследования с участием лаборатории Николая Случанко направлены на создание препаратов нового поколения с использованием каротиноид-связывающих белков, которые позволили бы сохранить здоровым зрение в любом возрасте.

«Совместно с МГУ у нас уже успешно проведены первые исследования на кроликах. Действительно, каротиноид-связывающие белки способствуют попаданию каротиноидов в клетки сетчатки, что на клеточном уровне подавляет процессы, свойственные возрастным изменениям сетчатки»,— сообщил Николай Случанко.

В будущем лечение подобными технологиями поможет пациентам с комплексом офтальмологических заболеваний.

gxpnews