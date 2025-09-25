Acadia отказалась от разработки препарата от неутолимого голода при синдроме Прадера-Вилли

После неудачной III фазы испытаний карбетоцина в качестве потенциального средства лечения гиперфагии, вызывающей неутолимый голод при синдроме Прадера-Вилли, американская компания Acadia Pharmaceuticals прекратила разработку препарата.

«Интраназальный карбетоцин не продемонстрировал статистически значимого улучшения по сравнению с плацебо. Мы разочарованы этими результатами и вынуждены отказаться от дальнейшего исследования, однако намерены поделиться полученными данными, чтобы обеспечить сообщество необходимыми знаниями», — заявила глава отдела исследований и разработок фапроизводителя из Сан-Диего Элизабет Томпсон.

Интраназальный карбетоцин представляет собой синтетический аналог природного гормона окситоцина, вводимый в организм через нос. Эффективность соединения оценивалась в ходе 12-недельного двойного слепого плацебо-контролируемого исследование. Его участники, 175 детей и взрослых от 5 до 30 лет с синдромом Прадера-Вилли, трижды в день получали дозу препарата 3,2 мг.

Главный бенефициар неудачи Acadia — калифорнийская Soleno Therapeutics, ставшая единственной компанией на рынке, которая продвигает средство от гиперфагии. Речь об одобренном FDA в марте активаторе калиевых каналов Vykat XR: таблетки пролонгированного действия для приема один раз в день обходятся пациентам в $466 тыс. в год. Во II квартале этого года (с 1 апреля по 30 июня) продажи Vykat XR достигли $33 млн, отмечает FP.

Acadia приобрела интраназальный карбетоцин у чикагской Levo Therapeutics в 2022 году за $10 млн, вскоре после очередного провала испытаний препарата для терапии гиперфагии. Компания рассчитывала, что сможет добиться успеха, используя меньшую дозировку в течение более длительного периода.

Инъекционная форма карбетоцина одобрена в Канаде и Великобритании в 1997 году для остановки кровотечения после родов, особенно кесарева сечения. В США препарат разрешен не был.

