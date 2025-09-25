Названы сроки введения маркировки лекарств в Армении

Обязательная маркировка лекарственных препаратов в Армении вводится 1 января 2026 года. Об этом на конференции «Регистрация лекарственных средств по правилам ЕАЭС» в Санкт-Петербурге сообщила координатор по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Татевик Ерицян.

По ее словам, вопрос получения маркировки не коснется производителей препаратов, правительство республики выдает код Data Matrix только резидентам Армении. «Иностранные производители не могут получить этот код. Его получают импортеры и размещают на упаковке», — сказала Ерицян. Однако производителей, которые захотят войти на армянский рынок, коснется вопрос оформления упаковки. На ней необходимо будет предусмотреть место для маркировки. «Главное требование к маркировке — она должна быть нанесена на упаковку таким образом, чтобы не закрывать информацию о лекарстве. Поэтому на вторичных упаковках производителям рекомендуют предусмотреть место для кода Data Matrix», — отметила Татевик Ерицян.

Присутствовавшие на конференции представители фармкомпаний отметили, что до 1 января 2026 года многие производители могут не успеть изменить дизайн упаковок, поскольку технологические процессы уже запущены. «Спешить не рекомендуем, потому что это все-таки ресурсы, главное — чтобы не оказалась закрыта информация о лекарственном препарате, но постепенно, в плановом порядке, изменение надо будет вносить», — пояснила эксперт.

Пилотная программа маркировки товаров средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза стартовала в Армении 31 октября 2024 года. В настоящий момент в регуляторные органы республики подано 1095 заявлений от производителей лекарств из стран ЕАЭС, из них зарегистрировано 359 препаратов. Татевик Ерицян назвала это количество «неудовлетворительным». «Если такими темпами пойдет, результаты будут плачевными для рынка лекарственных препаратов Республики Армения», — сказала она.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии, с 1 января 2026 года в государствах — членах ЕАЭС должны обращаться лекарственные препараты, имеющие только регистрационные удостоверения ЕАЭС. Временный порядок обращения ЛС будет действовать до 31 декабря 2027 года. В этот период производители лекарств еще смогут подать заявки на регистрацию и внести изменения в регистрационное досье.

gxpnews