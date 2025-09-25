В России запатентованы капли-трансформеры для анестезии при коррекции зрения

Ученые Института фармации им. А. П. Нелюбина Сеченовского университета разрабатывают умные препараты, меняющие форму при попадании в организм. Исследователи уже запатентовали два таких препарата, последним — глазные капли для местной анестезии, которые, попав на роговицу, превращаются в гель, сообщает пресс-служба вуза.

Технология под названием «in situ образование лекарства» (от лат. in situ — «на месте») предполагает, что препарат под воздействием каких-либо стимулов — определенной температуры, уровня pH, ионного состава жидкости и др., характерных для органа — глаза, лунки зуба, слизистой носа или очага воспаления, трансформируется, как правило, из жидкости в гель или твердую субстанцию.

Запатентованные в этом году глазные гель-капли с лидокаином предназначены для местной анестезии перед лазерной коррекцией зрения и другими офтальмологическими операциями. Препарат закапывают в глаз как обычные капли, а затем под влиянием тепла роговицы он превращается в гель. Такая структура позволяет лекарству удерживаться на поверхности глаза дольше. Аналогов подобным гель-каплям на российском и мировом рынке нет, подчеркивают в вузе.

В прошлом году ученые получили патент на инновационное очищающее средство для пациентов с атопическим дерматитом. Его наносят как масло, а при смывании компоненты реагируют на влагу, и средство превращается в эмульсию, создавая на коже защитную пленку.

В вузе разрабатывают и другие перспективные средства in situ, в том числе для имплантации зубов. После удаления зуба в альвеолярную лунку вводят жидкую полимерную матрицу, которая затвердевает и в течение месяца высвобождает обезболивающие, противовоспалительные вещества и факторы роста, которые помогают нарастить костный гребень. Это снижает риск осложнений и позволяет имплантам быстрее приживаться. Другое изобретение — вагинальный антибактериальный спрей-гель с хлоргексидином. При распылении он образует на слизистой влагалища гелевую пленку, которая не вытекает и обеспечивает длительный эффект. Проводятся испытания капель для носа, которые превращаются в гель на слизистой оболочке, и препаратов для доставки лекарств в опухоли.

Ученые института фармации делают не только сами препараты — они впервые создали общую методологию разработки «умных» систем, которая пригодится исследователям по всему миру, подчеркнули в пресс-службе.

gxpnews