Эксперт: маркетплейсам не интересен аптечный рынок

Маркетплейсам не интересен аптечный рынок, считает директор по развитию российского фармацевтического дистрибьютора «Катрен» Анатолий Тенцер.

Несмотря на десятилетние попытки, фармацевтический сегмент так и остался узко представлен на онлайн-площадках, поскольку слишком сложен и строго регулируется, рассказал эксперт на 25-м Аптечном саммите в Москве. Причину Тенцер видит в самой стратегии торговых площадок. «Им [маркетплейсам] важно представить у себя лекарства, чтобы покупатель при желании не пошел искать, условно говоря, аспирин в другой маркетплейс. Им важно закрыть все категории поиска», — сказал эксперт.

Представитель отрасли считает, что онлайн-площадки не стремятся всерьез закрепиться в фармацевтическом сегменте, поэтому аптечному рынку не стоит переживать, что маркетплейсы отберут у них нишу, передает корреспондент GxP News.

В начале этого года объединенная компания Wildberries & Russ запустила в тестовом режиме возможность заказа рецептурных лекарств. С помощью приложения можно забронировать препараты для самовывоза в аптеке-партнере, о чем рассказали в этом материале.

gxpnews