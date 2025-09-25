ФАС снизила стоимость дженерика Mavyret вдвое по сравнению с оригиналом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о двукратном снижении цены на дженерик оригинального препарата Mavyret от AbbVie, предназначенного для лечения гепатита С.

Согласованные предельные отпускные цены на «Севальвео» (МНН глекапревир + пибрентасвир) «снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства Mavyret на 50%», сообщает телеграм-канал ведомства.

В сообщении отмечается, что «Севальвео» — второй отечественный препарат с данным МНН, цены на первый, «Пиглерия», также должны быть снижены. ФАС направит соответствующее уведомление его производителю, компании «Фармасинтез» (выпускает оба дженерика).

«Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал», — подчеркивают в ФАС.

В октябре 2024 года российское подразделение американской AbbVie подало иск к «Фармасинтезу», обвинив его в нарушении патентных прав на Mavyret.

gxpnews