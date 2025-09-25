Названы самые дорогие лекарственные препараты в России

IT-компания «Курсор» составила список самых дорогих лекарственных препаратов, зарегистрированных в России. В первой десятке оказались сразу четыре продукта швейцарской компании Novartis, причем они составляют и первую тройку, и два — британской AstraZeneca. GxP представляет краткую версию рейтинга.

1. «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек), Novartis

93,5 млн рублей или $1,1 млн (по курсу на момент подготовки анализа $1 ≈ 84 рубля)

Генотерапевтический препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. С января по август 2025 года благотворительный фонд «Круг добра» закупил 30 упаковок «Золгенсмы» на 2,8 млрд рублей.

2. «Лукстурна» (воретиген непарвовек), Novartis

64,3 млн рублей или $765,6 тыс.

Еще один препарат генной терапии от Novartis и американской Spark Therapeutics применяется для лечения взрослых и детей потерявших зрение в результате наследственной дистрофии сетчатки. За 8 месяцев закуплено четыре упаковки по два флакона на сумму 257,2 млн рублей. Цена флакона (для инъекции в один глаз) — 32,2 млн рублей.

3. «Кимрая» (тисагенлеклейцел), Novartis

27,5 млн рублей или $327,4 тыс.

Препарат генной терапии предназначен для лечения В-клеточного острого лимфобластного лейкоза, диффузной В-крупноклеточной и фолликулярной лимфом. В этом году закупался только Морозовской детской городской клинической больницей в количестве двух упаковок.

4. «Стрензик» (асфотаза альфа), AstraZeneca

5,8 млн рублей или $69,4 тыс.

Препарат американской Alexion Pharma, подразделения AstraZeneca по редким заболеваниям, применяется для длительной заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией. При данном заболевании возникают проблемы с ростом и прочностью костей. Всего за оцениваемый период закуплено 982 упаковки на сумму более 4,8 млрд рублей.

5. «Сохонос» (паловаротен), Ipsen Pharma

4,1 млн рублей или $49 тыс.

Применяется для лечения оссифицирующей фибродисплазии — генетического заболевания, при котором вне скелета, например в суставах и мышцах, образуются новые кости, что приводит к снижению подвижности. В мире насчитывается около 900 человек с этим диагнозом. Препарат французской компании представлен в трех дозировках, цена указана за самую большую — 5 мг № 28. Всего с января по август закуплено 190 упаковок в разных дозировках на сумму 485 млн рублей.

6. «Спинраза» (нусинерсен), Biogen

3,8 млн рублей или $45,3 тыс.

Применяется для лечения спинальной мышечной атрофии. Единственное МНН из топ-10, имеющее отечественные аналоги полного цикла: «Лантесенс» компании «Генериум» и «Нусилара» (не вводилась в гражданский оборот) Biocad. Биоаналог от «Генериума» закупается по цене на 4% ниже оригинала. В стоимостном выражении доля отечественного препарата в госзакупках составляет 68%. Объем закупок в отчетном периоде составил 1,15 тыс. упаковок общей стоимостью 4,38 млрд рублей.

7. «Фабхальта» (иптакопан), Novartis

3,5 млн рублей или $42,2 тыс.

Еще одна разработка Novartis предназначена для монотерапевтического лечения взрослых пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией. С января по август закуплено 170 упаковок на 485,7 млн рублей.

8. «Трансларна» (аталурен), PTC Therapeutics

3,5 млн рублей или $41,7 тыс.

Препарат компании из США показан для лечения мышечной дистрофии Дюшенна у способных ходить пациентов старше 2 лет. Цена указана за дозировку 1 тыс. мг № 30, стоимость упаковки двух других дозировок существенно ниже и составляет 830 тыс. рублей и 309 тыс. рублей за 250 мг № 30 и 125 мг № 30 соответственно.

9. «Ксоспата» (гилтеритиниб), Astellas Pharma

1,9 млн рублей или $23 тыс.

Препарат японской компании предназначен для монотерапии взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным острым миелоидным лейкозом. В январе–августе закуплено 326 упаковок на сумму 631,3 млн рублей.

10. «Имджудо» (тремелимумаб), AstraZeneca

1,6 млн рублей или $18,9 тыс.

Препарат в комбинации с дурвалумабом применяется для лечения рака печени и немелкоклеточного рака легкого. Цена 1,6 млн рублей указана за упаковку 20 мг/мл, 15 мл, зарегистрирована также дозировка 20 мг/мл, 1,25 мл, на долю которой приходится 11,6% общих продаж в стоимостном выражении.

В августе американское фармацевтическое издание Fierce Pharma представило свою версию списка самых дорогих лекарств — в США. Его лидером стал Lenmeldy — препарат для генной терапии метахроматической лейкодистрофии, разработанный Kyowa Kirin; его стоимость составляет $4,25 млн. Номер один российского рейтинга «Золгенсма» в американском занимает только десятую позицию.

gxpnews