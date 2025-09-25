Дефицит кадров в фармотрасли будет нарастать

Бизнес-технологии развиваются стремительно: цифровизация и искусственный интеллект внедряются повсеместно. Но, несмотря на все эти новшества, ясно одно: главный ресурс любой компании — это люди. На фармацевтическом производстве их компетенции особенно важны, ведь именно от них во многом зависит соблюдение стандартов качества и безопасности. Однако людей не хватает. О том, как изменится рынок труда в ближайшие годы и как справиться с дефицитом кадров, рассказывают GxP News.

Правила GMP говорят, что надлежащее производство лекарственных средств зависит от персонала, поэтому на предприятии должно быть достаточное количество квалифицированных сотрудников для решения тех задач, которые относятся к сфере ответственности производителя. Также правилами определено, что производитель должен иметь достаточное количество сотрудников с необходимой квалификацией и практическим опытом работы, поэтому человеческие ресурсы являются одной из ключевых составляющих эффективного производственного процесса.

На Всероссийской GMP-конференции вопросы подготовки и компетенций специалистов обсуждались на сессии «Кадры решают все. Требования к компетенции ключевого руководящего персонала».

На протяжении последних нескольких лет кафедра промышленной фармации ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с ресурсом hh.ru проводили исследование, в ходе которого выявлялись тенденции и потребности фармацевтической отрасли в кадрах. Рассказывая о результатах, заведующая кафедрой промышленной фармации Наталья Пятигорская отметила, что сегодня наиболее востребованы специалисты с высшим образованием.

Несмотря на то что о дефиците кадров представители отрасли и говорят, и пишут, четкого запроса на то, какие именно нужны специалисты, пока не сформировано. Это одна из причин того, что рынок труда не справляется с растущими потребностями работодателей. «Хотя количество принимаемых сотрудников увеличилось в полтора раза за последние 5 лет, получить точные данные практически невозможно», — сказала Наталья Пятигорская.

В период быстрого развития у отрасли есть потребность в решении задач, которые лежат на стыке дисциплин. Но образовательные программы в вузах ограничены как временем обучения, так и требованиями образовательных стандартов. Сегодня можно получить довольно широкую специальность «биотехнолога», тогда как специальность «фармацевтический биотехнолог» отсутствует в высших учебных заведениях. В итоге необходимые знания и навыки выпускникам приходится «добирать» во время практической деятельности на производстве.

«Если мы вместе сможем понять, какие кадры нужны и по каким профессиональным стандартам, то система образования должна будет подстроиться, чтобы соответствовать требованиям отрасли», — подчеркнула Наталья Пятигорская.

Содержание программ также необходимо адаптировать, полагает эксперт.

«Человека учат 4–6 лет, и базовые знания, которые он получает за этот период, необходимо обновлять. И отрасль должна помочь образовательным организациям обеспечить профессиональный контент и профессиональную помощь именно в наполнении тех дисциплин, которые даются в вузе», — добавила она.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был разработан Минобрнауки России в качестве стратегической инициативы по подготовке специалистов, которые смогут внести вклад в развитие высокотехнологичных отраслей экономики. В фокусе ПИШ, созданной в МГУ им. М. В. Ломоносова, — практико-ориентированное обучение по специальности «фармация». Студенты школы кроме теоретической подготовки получают практический опыт, осваивая современные технологии в лабораториях и на производственных площадках. Уже 6 лет здесь выпускают провизоров, и, по словам начальника НПУ Центра регенеративной медицины МНОИ МГУ Минздрава России, профессора кафедры фармакогнозии и промышленной фармации Риммы Абрамович, главным преимуществом их подготовки в МГУ является возможность междисциплинарного образования. Студенты получают не только глубокие знания в области клеточных технологий и фармацевтической разработки, но и понимание философии надлежащей производственной практики.

В условиях евразийской экономической интеграции интересен образовательный опыт других членов ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, где фармацевтическая промышленность является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики. Пока число местных производителей в Казахстане невелико, но государством поставлена задача увеличить долю отечественного производства до 50% к 2029 году (сегодня — 18%). Об особенностях образовательного процесса ближайшего соседа России на сессии рассказала Фарида Каюпова, зав. кафедрой фармации НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет». Она подчеркнула, что сейчас в республике идет процесс внедрения новых специальностей. В их числе обучение по программе «Фармация и технологии фармацевтического производства», в рамках которой готовятся такие профессии, как «технолог фармацевтической и парафармацевтической продукции», «менеджер фармацевтического производства», «биотехнолог», «химик-технолог». Подготовка ведется по трехуровневой системе: бакалавриат (4–5 лет), магистратура (1, 2 года), докторантура (3 года).

«Мы надеемся, что, выпуская специалистов фармпроизводства, мы сможем прежде всего увеличить экспортный потенциал отрасли. Именно эти специалисты смогут восполнить производственные ниши», — сказала Фарида Каюпова.

Формирование основных базовых компетенций специалиста в стенах вуза — это фундамент, с которого начинается путь любого профессионала. Но высокотехнологичный фармрынок постоянно развивается и ставит новые задачи. Очевидно, что необходимо обеспечивать непрерывное обучение, повышение уровня знаний специалиста, поддержание компетентности на протяжении всей профессиональной деятельности.

Исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик Ирина Спичак в своем выступлении подчеркнула, что деятельность школы дополнительного образования должна быть направлена на удовлетворение образовательных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение его знаниями и навыками, которые соответствуют постоянно меняющимся условиям. «Смотреть на подготовку кадров нужно опережающим взглядом, вперед на 5–10 лет, потому что именно эта подготовка обеспечит старт и развитие высокотехнологичной промышленности», — сказала Ирина Спичак.

По мнению эксперта, через 10–15 лет дефицит кадров в отрасли не только не исчезнет, но усугубится. Более того, уже идет процесс формирования новых компетенций, связанных с управлением большими базами данных, искусственным интеллектом и кибербезопасностью. В отрасли появляются новые специальности, и их можно назвать «гибридными». К примеру, нужны не просто ИТ-специалисты, но те, кто будет параллельно еще иметь необходимые знания для работы в фармпромышленности.

Перечисленные проблемы решить только путем получения специалистами дополнительного образования довольно сложно. Уже сегодня свой образовательный процесс вузы должны сверять с перспективами и прогнозами развития отрасли. По мнению Ирины Спичак, «высшей школе важно оперативно переориентировать образовательный процесс, ввести подготовку по новым специальностям».

И даже в этом случае надо понимать, что пока эти специалисты выйдут на рынок труда, пройдет минимум 10 лет, заключила эксперт.

gxpnews