Девять фармбрендов попали в TOP300 Forbes по соотношению цена—качество

Девять фармацевтических брендов вошли в TOP300 лучших по соотношению цена—качество в 2025 году. Рейтинг составило американское издание Forbes, опросившее 158 тыс. потребителей, оценивших более 3500 торговых марок.

В категории «Здоровье и фитнес» представлены восемь брендов отрасли. Выше всех забрался «Викс» корпорации Procter & Gamble, занявший 43-ю позицию. В его линейке свыше 20 противопростудных средств, в том числе растворимые таблетки, порошки, мази для растирания, назальные спреи, сиропы и леденцы от кашля.

Herbalife расположился на 97-й строчке. Компания из Каймановых островов специализируется на биологически активных добавках.

На 153-м месте — разработчик мобильных приложений для отслеживания рациона и похудения Weight Watchers International.

Производителю витаминов и пищевых добавок Nature Made досталось 198-е место в списке.

Следом на 226-й позиции — Tylenol Cold & Flu от компании Kenvue, который принимают для лечения симптомов простуды и гриппа. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что прием парацетамола — активного вещества препарата — беременными женщинами связан с развитием аутизма у детей. На этом фоне акции владельца бренда упали на 7%, но затем выросли на 4,7%, после того как научное и медицинское сообщества подвергли резкой критике утверждения американского лидера.

Швейцарский бренд Ricola семьи Рихтерих разместился на 232-й строчке. Под этой маркой выпускаются пастилки от кашля с травами и ментолом.

На 252-м месте находится еще одна марка освежающих леденцов — Halls от Mondelez International, производителя печенья «Юбилейное», жевательной резинки Dirol, шоколада Milka, Alpen Gold и ряда других продуктов питания.

Чуть ниже — «Экседрин» от британского фармгиганта GSK. Комбинированное обезболивающее стало 257-м в рейтинге. В его состав входят ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин.

Крупнейшая аптечная сеть в США Walgreens заняла 266-ю строчку. Ее отнесли в отдельную категорию — «Аптеки». Она насчитывает более 8600 точек по всей стране и работает на американском рынке уже более века.

Замыкает рейтинг среди фармбрендов «Зиртек» от Johnson & Johnson. Он на 286-м месте. Антигистаминный препарат в форме таблеток и капель с цетиризином используют при аллергии.

Фото: 123rf.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik