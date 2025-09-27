Врио директора Депздрава правительства стал Денис Рощин

Врио директора Депздрава правительства назначен Денис Рощин, ранее занимавший пост заместителя директора Депздрава. Прежний глава Игорь Каграманян стал аудитором Счетной палаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2641-р от 24.09.2025 о назначении временно исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения правительства Дениса Рощина.

Пост директора Депздрава правительства с 2021 года занимал Игорь Каграманян. Ранее его освободили от должности и назначили аудитором Счетной палаты.

Как узнал «Медицинский вестник», Рощин — кандидат медицинских наук, он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 2011 году. В российской электронной библиотеке диссертаций находится работа Рощина «Потери от сахарного диабета и пути решения проблемы их оценки».

В разное время Рощин был начальником отдела контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения в столичном Росздравнадзоре, ведущим научным сотрудником в НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко и в отделении экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава. В последние годы занимал пост заместителя директора Департамента здравоохранения правительства.

Рощин был одним из авторов меморандума с разгромной критикой гомеопатии, вышедшего в 2017 году. На следующий день после публикации этого документа Российской академией наук (РАН) получил уведомление об увольнении из Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, документационного центра ВОЗ.

Фото: vk.com/roshchind