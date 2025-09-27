«  
Врио директора Депздрава правительства стал Денис Рощин

Денис Рощин

Врио директора Депздрава правительства назначен Денис Рощин, ранее занимавший пост заместителя директора Депздрава. Прежний глава Игорь Каграманян стал аудитором Счетной палаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2641-р от 24.09.2025 о назначении временно исполняющим обязанности директора Департамента здравоохранения правительства Дениса Рощина.

Пост директора Депздрава правительства с 2021 года занимал Игорь Каграманян. Ранее его освободили от должности и назначили аудитором Счетной палаты.

Как узнал «Медицинский вестник», Рощин — кандидат медицинских наук, он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 2011 году. В российской электронной библиотеке диссертаций находится работа Рощина «Потери от сахарного диабета и пути решения проблемы их оценки».

В разное время Рощин был начальником отдела контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения в столичном Росздравнадзоре, ведущим научным сотрудником в НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко и в отделении экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава. В последние годы занимал пост заместителя директора Департамента здравоохранения правительства.

Рощин был одним из авторов меморандума с разгромной критикой гомеопатии, вышедшего в 2017 году. На следующий день после публикации этого документа Российской академией наук (РАН) получил уведомление об увольнении из Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, документационного центра ВОЗ.
Фото: vk.com/roshchind

Дина Коблова
pharmvestnik

27 сентября, 2025 | Просмотров: 13