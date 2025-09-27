С октября США введут 100%-ные пошлины на импорт медикаментов

США вводят 100%-ные пошлины за импорт брендовых и патентованных лекарств с 1 октября. Исключение сделано для компаний, которые начали строительство заводов на американской территории.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на импорт брендовой или патентованной фармацевтической продукции с 1 октября. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«С 1 октября 2025 года мы устанавливаем 100%-ную пошлину на всю брендовую и патентованную фармацевтическую продукцию, за исключением компаний, строящих свой фармацевтический завод в Америке», — говорится в его посте.